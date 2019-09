Szemétfesztivál volt Bécsben

A szemétről és az újrahasznosításról szólt minden két napig: az osztrák főváros Hernals kerületének garázsainál rendezték meg 28. alkalommal a Mistfestet, azaz a Szemétfesztivált.

Zsúfolásig megtelt a rendezvényhelyszín az elmúlt hétvégén: ezrek voltak kíváncsiak az idei Szemétfesztiválra, amelyen hangsúlyos szerepet kapott a környezetvédelem és a környezettudatosság.

A szeptember 21-én és 22-én megtartott program kicsiknek és nagyoknak is kínált látnivalót: a többi között Ausztria első elektromos szemetesautóját nézhették meg – és ülhettek bele a gyermekek. A kétszemélyes járművet 1992-ben készítették és 40 kilométer/ óra maximális sebességgel tud haladni, egy töltéssel pedig húsz-harminc kilométert tesz meg.

Azonban nemcsak a múlt, a jelen járgányait is megnézhették közelről az apróságok és a szüleik: a bécsi köztisztaságiak által használt kisebb és nagyobb teherautók minden részét tanulmányozhatták. Volt olyan, amelyiknek a sofőrkabinját előre döntötték, egyetlen alkatrészük sem volt rejtve a kíváncsi szemek elől.

Az autók mellett az MA48, azaz a köztisztaságiak szakemberei, munkatársai álltak, akiket lehetett kérdezni – nemcsak a gépek technikai adottságairól, hanem bármiről, ami a munkájukhoz kötődik. Szimulátorokat is vittek a rendezvényre: azokkal már inkább a fiatalokat szólították meg, próbálják ki, milyen vezetni egy ilyen teherautót, sőt, egy ütközésszimulátorral a balesetek elkerülését is gyakorolhatták, virtuálisan.

A narancssárga ruhások munkája mellett a környezettudatosság is fókuszban szerepelt az eseményen: a biozöldségek, -gyümölcsök vásárán kívül hatalmas fedett rendezvénytérben olyan ruhaneműk, lemezek, játékok között lehetett válogatni, amelyek tulajdonosaik számára már feleslegessé váltak, ám voltak, akiknek kincset jelentettek és így a szemetes helyett a polcon, szekrényben köthetnek ki. A fedett sátor nem csak használt dolgok piacaként működött, helyet kapott benne egy űrutazásokon alkalmazott Apollo kapszula is, amelynek mérethű másolatát állították ki és mutatták be felépítését a látogatóknak.

A szórakozás sem maradt el: különböző stílust képviselő fellépők, zenekarok szórakoztatták a nagyérdeműt. Kerékpár – azaz izomerő – hajtotta körhintára is ülhettek a gyerekek, a szerkezet azonban a környezettudatosság jegyében készült: újrahasznosított anyagokba ülhettek, a többi között kádból kialakított hajóban vitték körbe a kicsiket.

Ha már újrahasznosítás és gyermekek: a legkisebbeknek zöld szemetesládából eszkábáltak tolókát, óvodás gyermekekre méretezett ülésből szemlélhették a forgatagot. A Szemétfesztiválra a tűzoltókat is meghívták, akik két autóval érkeztek a helyszínre: emelőkosarakkal vitték fel a gyerekeket és szüleiket, akik több tíz méter magasból pásztázhatták a környéket.

A fesztivál remek szombati, vasárnapi kikapcsolódást nyújtott a látogatóknak, akik között nemcsak német, hanem magyar anyanyelvűeket is fel lehetett fedezni.