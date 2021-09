Szemétszedést, közösségi napot szerveztek a Minerván

Városrészi közösségi napot és szemétszedést szerveztek a Minerva városrészben. Az eldobott hulladékot Kámonban és Herényben is gyűjtötték az önkéntesek.

Az Agora Szombathelyi Kulturális Központtal együttműködve, TOP-os program támogatásával közösségi programot szerveztek szombaton a Minerva lakóparkban. – Egészségi állapotfelmérés, légvár, arcfestés és sportprogramok is várták a városrész lakóit – összegzett Horváth Gábor önkormányzati képviselő. Hozzátette: – A Vigyázzunk Együtt Szombathelyre! programhoz kapcsolódva közösségi szemétszedésre is hívtuk az önkénteseket. A Minerva lakóparknál mindössze két zsáknyi szemét gyűlt össze – mondta el Horváth Gábor, akitől megtudtuk azt is, hogy a választókörzet más részein is gyűjtötték a hulladékot. – Kámonban a Nefelejcs utcai játszótértől indultunk, onnan a Vízöntő utcán és az elkerülő úton át, a Perint patak partján jöttünk vissza a vasúti töltésnél – itt már lényegesen több volt az eldobott szemét. A harmadik körben Herényben a Béke térről a Csók István utcai híd irányába, a temető felé haladtunk, itt a Németh László utcai szelektívhulladék-gyűjtő sziget volt a zárópont – tájékoztatott a képviselő. Kiemelte, az akció figyelemfelhívó is volt, ami segíti a szemléletformálást. Tapasztalata szerint most a tavalyinál kevesebb hulladék került a zsákokba.

Az akcióhoz Melega Miklós képviselő szintén csatlakozott. – Jó élmény volt azt látni, hogy ennek a városrésznek sok lelkes önkéntese van, akik tesznek is a lakókörnyezetükért. Hozzátette, a Szépítő Egyesület tagjaként is fontosnak érezte mindig a természet- és a környezetvédelmet, így Horváth Gábor meghívására most is örömmel csatlakozott a kezdeményezéshez.

Kiemelt képünkön: Összefogtak a városrész lakói, összegyűjtötték az eldobott szemetet