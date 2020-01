Szemléletváltás: szerencsés is lehet a január a munkahelykeresés szempontjából

A munka az identitásunk része, beépül az önbecsülésünkbe, és ha elveszítjük az állásunkat, bizony sérül az önbecsülésünk. Lelkileg különösen megterhelő állás nélkül kezdeni az évet. Mégis, kétségbeesés helyett, keressük meg az új lehetőségeket, próbáljunk új esélyként tekinteni a helyzetünkre.

Vannak, akik maguk döntenek úgy az év végén, hogy máshol folytatják a karrierjüket, és olyanok is – ők vannak nehezebb helyzetben –, akiket novemberben vagy decemberben váratlanul bocsátanak el. A reményvesztettség ellen és azt megelőzendő Wawrzsák Zsolt okleveles szupervizor mondta el a javaslatait.

– A munka – állás, karrier, szolgálat, hivatás, alkotás, pénzkereset – értelmet ad a mindennapjainknak. Hangsúlyos szerepet tölt be státuszunk meghatározásában, tulajdonképpen az identitásunkat adja, és ha megszűnik a munkahelyünk, azzal együtt a csoportélmény, az identitásunk, a státuszunk, annak jelentős lelki következménye lehet. A profitorientált versenyszférában gyakoriak az év végi elbocsátások. A gyorsan változó világban a szervezetek is intenzív változást élnek meg, ennek része a létszám-racionalizálás. Lélekben akkor lehet felkészülni, ha időben bejelenti a munkáltató a munkaviszony megszűnését, és ehhez támogatást is biztosít. Amennyiben az ellenkezője történik, a hirtelen jött, sokkszerű hatás megnöveli a depresszió kialakulásának veszélyét. Sérül az önbecsülésünk, ezzel együtt csökken a magabiztosságunk és a hatékonyságunk, ami negatívan hat a mentális egészségünkre. Tagadást, félelmet, bűntudatot, reménytelenséget élhetünk meg, ha tartósan munkanélkülivé válunk, és az anyagi helyzetünk megromlik, az súlyosbítja a helyzetet.

Egyénfüggő, hogy ki hogyan tudja feldolgozni a kudarcot, de azok élik meg a legnehezebben, akik hosszú ideje dolgoztak ugyanannál a cégnél. A téli időjárás, a hideg és a sötétség csak hozzátesz a rossz hangulathoz, mégse süppedjünk bele a negatív érzésekbe, főleg ne a semmittevésbe, tanácsolja a szakember, aki szerint időt kell hagyni a „gyászra”, az elengedésre, meg kell élnünk a veszteséget.

Beszélgessünk a hozzánk közel állókkal a múltról, a jelenről és a jövőről, de amint lehet, tereljük magunkat a tényleges cselekvés felé, legyenek új céljaink. Ne kezdjünk el azonnal kétségbeesetten új állást keresgélni. Ne hibáztassuk önmagunkat a jelenlegi helyzet miatt. Tájékozódjunk a jelen piaci helyzetről, és minden bizonnyal azt látjuk majd, hogy nem vagyunk egyedül a problémával. Feltétlenül mozgassuk meg a kapcsolatrendszerünket, először a közeli családi és baráti kapcsolatokat. Önsajnálat helyett fogalmazzunk magunkról pozitív átkeretezéssel: „keresem az új lehetőségeket”.

Strukturáljuk a napunkat. Ahelyett, hogy a közösségi oldalakat bújjuk, vagy a tévét bámuljuk, mindennap szánjunk időt az álláskeresésre. Végezzünk testmozgást, csináljunk valamit, ami kikapcsol, boldoggá tesz. Képzésre is beiratkozhatunk. A lényeg, hogy ne szigetelődjünk el másoktól: keressünk közösséget, vállaljunk önkéntes munkát, az visszaadja a hasznosság­érzetet. Visszatekintést is érdemes csinálni, összegezni, hogy korábban milyen munkakörben, területen éreztük a legjobban magunkat, milyen képességeinkből származnak a megélt sikereink, hol tartunk most, és mire vágyunk. Összességében kezdjük el keresni ezeket a lehetőségeket, és legyünk nyitottak az újdonságok befogadására. Dolgozzuk át, frissítsük az önéletrajzunkat, a Facebook-­adatlapunkat, kérjünk értesítést az állásportáloktól a minket érdeklő lehetőségekről. Kövessük a munkaadók oldalait, és ne csak konkrét pozíciókat keressünk, hanem olyan cégeket is, ahol szívesen dolgoznánk. Tudjunk meg minél többet a kiszemelt cégről – segíthet az állásinterjún, ha felkészülten érkezünk.

Tény, hogy januárban több idő kell az állásinterjúk lebonyolításához, a cégek többsége tervezési fázisban van. Egyes vállalatok januárban nem is hívnak be beszélgetésre, februárra tolják az első állásinterjú időpontját – ha ezt tapasztaljuk, se adjuk fel. Járjunk mindig nyitott szemmel, legyünk láthatóak a munkaadók számára, és az eredmény nem marad el.