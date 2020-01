Szemlét rendez a Nemzeti Művelődési Intézet vasi igazgatósága

Az értékfeltárás során a szellemi értékek a legfontosabbak – ennek jegyében keresi a Nemzeti Művelődési Intézet minden megyében a „falu krónikását”, aki áprilisban bemutatkozhat lakiteleki Népfőiskola Alapítvány Kárpát-medencei rendezvényén is.

A Nemzeti Művelődési Intézet alapfeladata az értéktárakkal való foglalkozás és annak erősítése. – A szellemi értékek feltárása során az irodalmi értékek kutatása és éltetése is fontos, ezért olyan gyűjtéseket szeretnénk segíteni, ahol köztünk élő vagy elhunyt költők, írók műveit keressük, valamint előadható helyi meséket, legendákat – tudtuk meg Éles Krisztinától, a Nemzeti Művelődési Intézet Vas Megyei Igazgatósága igazgatójától.

– A régi felolvasóköröket szeretnénk visszahozni, ahol mindezt élővé is teszik. Ennek első lépése lesz a február elsején a megyeháza dísztermében tartandó szemle, ahol kiválaszthatjuk, ki képviseli a megyét az országos rendezvényen. Olyan közösségek jelentkezését is várjuk, amelyek már dolgozták fel helyi alkotó műveit vagy legendákat. Beszélgetnénk arról is, hogy a 21. században az olvasóközösség mit jelenthet. Zárásként a zsűri kiadja a „falu krónikása” címet – méghozzá annak, aki a leginkább szívéből-lelkéből adja át a verset, mesét vagy legendát, akit láthatóan leginkább megérint a mű. Szeretnénk, ha új életre kelne a gazdag magyar szókincs, a szófordulatok, a tájnyelv.

Az országos szintre növő program tulajdonképpen a határokat is meghaladja, mert Kárpát-medencei Kulturális Találkozónak fogják hívni. Az áprilisi egyhetes rendezvényt a lakiteleki Népfőiskola Alapítvány területén tartják, közel esően a költészet napjához, de nem csak azt ünnepelve. Szánnak egy napot a bábművészetnek, tartanak stratégiai konferenciát, ahol a társegyesületek is bemutatkozhatnak, azokban a napokban avatják fel ott a Nemzeti Művelődési Intézet új székházát. Lesz borünnep, pajtaszínház, utcaszínház artistákkal, valamint értéknap, ahol a megyék is bemutatkozhatnak, itt kapnak szerepet az olvasókörök képviselői is. Külön napja lesz a közgyűjteményeknek (levéltár, könyvtár, múzeum), és lesz olyan iskolák számára főzőverseny, amelyeknek szakács tanulói vannak.

A megyeháza dísztermében tartandó Vas megyei szemlére – ahol kiválasztják a „falu krónikását” – január 20-áig lehet jelentkezni a Nemzeti Művelődési Intézet elérhetőségein.