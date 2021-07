Szén-monoxid-mérgezéses esetek Vas megyében – Szakértőt is kérdeztünk, hogy mire figyeljünk

Szén-monoxid­mérgezésben elhunyt egy kétgyermekes család Buda­pesten. Megkérdeztük a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot a hasonló vasi esetekről, és egy szakértőt arról, hogy mire kell odafigyelni.

Vas megyében idén tizenegy alkalommal riasztották a tűzoltó egységeket szén-monoxid-szivárgás miatt. Ketten sérültek meg, az életét nem vesztette senki, köszönhetően annak, hogy a lakók használják a szén-monoxid-érzékelőket az ingatlanokban, azok időben jelzik a levegőben lévő szén-monoxid-szintet, mielőtt a baj bekövetkezhetne – tudtuk meg a vasi katasztrófavédelmi igazgatóságtól. Vas megyében az esetek többsége a téli időszakban következett be.

A nyári időszakban legutóbb június 3-án, Sárváron a Hold utcába riasztották a sárvári hivatásos tűzoltókat: egy gázkazán melletti szén-monoxid-érzékelő jelzett be a fürdőszobában. A mérőműszer kimutatta a szén-monoxidot a lakás levegőjében, a helyszínre kérte a gázszolgáltató szakembereket.

A szén-monoxid-érzékelő működéséről tudni kell, hogy a lakás levegőjében lévő szén-monoxid jelenlétét fénnyel, hanggal jelzi. Ekkor szellőztetésre, az ingatlan mielőbbi elhagyására van szükség, majd a 112-es segélyhívón lehet segítséget kérni. A tűzoltók a helyszínen a gázszolgáltatókkal méréseket végeznek, ha szükséges, további intézkedést hoznak. Sokan a fűtési szezonhoz kötik ezeket az eseteket, holott több háztartásban egész évben gázüzemű, fali vízmelegítővel, kazánnal állítják elő a meleg vizet, így a szén-­monoxid-mérgezés veszélye egész évben fenyeget. Minden évszakban fontos a rendszeres szellőztetés.

A hődugók kialakulására hívja fel a figyelmet Bogáti András gázkészülék-szerelő mester, aki a munkája során gyakran találkozik úgynevezett B típusú készülékekkel, amelyek a helyiség levegőjét használják fel a működésükhöz, alapesetben a kéményen keresztül távozik az égéstermék.

– A nagy hő hatására felmelegszik a tetőzet, a kéményfejet süti a nap, akár hetven Celsius-fokra is fel tud melegedni. Olyan légdugó keletkezik a kéményben, mint egy láthatatlan lufi, ami nem engedi ki az égésterméket, az visszafordul, és a készüléken keresztül a lakótérbe áramlik – magyarázta Bogáti András, hozzátéve: évente egyszer szükséges ellenőriztetni a kéményt, a gázkészüléket, mert ha eltelítődik, akkor is keletkezhet visszaáramlás, és észrevétlenül szén-monoxiddal telítődhet a lakás. Azt javasolja, csak arcképes igazolvánnyal rendelkező gázkészülék-szerelő mestert hívjanak, mert előfordul sajnos, hogy hozzá nem értő, önjelölt szerelők próbálkoznak javítással, és annak is tragédia lehet a vége.

– Ha zárt, ha nyílt égésterű gázfogyasztó berendezést használunk, szén-monoxid-mérőt helyezzünk el a lakásban. Ha a tetőtéri ablakunk közel van a kéményhez, oda is kell egy, mert – ritka, de megtörtént –, hogy a kéményen kiáramló égéstermék visszajött a nyitott tetőablakon át – mondta Bogáti András. – A szén-monoxid-mérőt tanácsos szakkereskedésben megvásárolni, méghozzá olyat, aminek van akkumulátora, mert ha nincs áram, a készülék leáll, ha elemes, az elem lemerülhet: esetleg észre sem vesszük, hogy a mérő nem működik. Egy átlagos készülék hét évig jó, az ára körülbelül 14-15 ezer forint, ami napi ötforintos befektetést jelent, ennyit megér a biztonságunk.

A szakértő az új típusú készülékekről is beszélt, amelyek letiltanak, ha visszaáramlás van. Ne kíséreljük meg saját magunk visszagyújtani, mert ha leállt, annak oka van, hívjunk szakembert, hogy miért kapcsolt ki a készülék. Bogáti András azt is javasolja továbbá, hogy nagy szélben, nagy hőségben rövid ideig tusoljunk, a mérgező égéstermék visszaáramlását megelőzve. Ezzel is csökkentjük a víz-gáz költségeket, és a környezetet is kíméljük. Észszerű úgy beállítani a használati meleg víz hőmérsékletét, hogy ne kelljen a kifolyó meleg vízhez hideg vizet keverni.