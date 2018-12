Szenteste és újév hajnalán sem pihen a fiatal énekesnő

Utolsó pillanatban vásárolja a bejglihez valót és az ajándékokat karácsonyra Danics Dóra. Koncertek sorát jegyzi a naptára, és az év végi ünnepek sem maradnak üresen. Dórát kérdeztük az ünnepről, családi szokásokról, az idei évről és a tervekről.

Telefonon értük el Danics Dórát, éppen a karácsonyi nagybevásárlása kellős közepén. Az énekesnő a bevásárlást rendszerint az utolsó pillanatra hagyja, ám nem lustaságból: a sok munka mellett kevés ideje jut nézelődni a boltokban. A desszerthez valókat szerezte be: a bejgli is a menü része lesz.

– Megvettem az alapanyagokat az első vegán bejglimhez, mákosat és diósat is fogok sütni, az egész családnak – árulta el nekünk az énekesnő. Ami a karácsonyi menüt illeti, a hagyományos és a modern konyha elemei is megjelennek az ünnepi asztalon. – Nálunk nincs megszokott karácsonyi étel, inkább újítunk minden évben. Idén a köretet készítjük izgalmasabbra: megfőzzük a répát és a krumplit, amit összetörünk, adunk hozzá vegán sajtot és megsütjük. Salátaként majonézes kukoricasalátát készítünk a feltét mellé, ami édesanyámnak hal lesz, nekem pedig vegán kolbász – tudtuk meg Dórától az ünnepi menüt. Családjuk a szentestét nem tölti együtt, december 25-e a közös ünneplés napja. Az énekesnő elmondta, megszokta, hogy szenteste dolgozik. A szeretet ünnepének előestéjén azonban mégsem lesz egyedül: édesanyja elkíséri a fellépésre. Mint mondta, kétszer karácsonyozik: ezekben a napokban édesapjával, majd a december 25-ét édesanyjával és nagyszüleivel tölti.

Dóra kiemelte: kisebb ajándékokkal, csokoládéval, süteményekkel lepik meg egymást az ünnepen, számukra az együtt töltött idő áll a középpontban, nem az ajándékok. Az újév is a munkáról szól: Budapesten és Debrecenben lép fel szilveszter éjjel. – Sok éve a munkáról szól a szilveszter, de nem hiányzik a szórakozás: a kötelező bulizás nálam sohasem sült el jól – tette hozzá Danics Dóra. Az elmúlt esztendőt értékelve elmondta, rengeteg fellépést tudhat maga mögött itthon és külföldön is, amelyeket vagy szólóban, vagy trióban, vagy a Cimbalibanddel vitt. Büszkén említette, hogy idén a brit Songlines, a világ egyik leghíresebb világzenei magazinja beválogatta a Balkan Projekt című lemezüket az év legjobb tizenkét albuma közé.

A következő esztendő is hasonlóan tartalmasnak ígérkezik számukra: jelenleg a harmadik korongjukat készítik, amely várhatóan tavasszal jelenik meg. A pihenésre is jut idő hamarosan: édesapjával Egyiptomba utaznak. Dóra zárásként azt mondta: nincs nagyobb vágya 2019-re, mint hogy az is legalább olyan jó esztendő legyen, mint az idei volt.

