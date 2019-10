Szentgotthárd nagy szellemei

A Pável Ágoston Helytörténeti és Szlovén Nemzetiségi Múzeumban Díszpolgárok anno címmel nyílt időszaki kiállítás. A tárlatot a Honismereti Klub, valamint a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum állította össze.

Az érdeklődők megtöltötték a múzeum emeleti termét, ahol Huszár Gábor polgármester a Halhatatlanok Aranykönyvébe iktatta Bujatti Herman Tivadart, gróf Apponyi Albertet, Lidértejedi és Vízkeleti dr. Kiss Elemért, Széll Kálmánt és Vajda Ödön Pált. Csuk Ferenc helytörténeti kutató, szintén díszpolgár, ismertette Szentgotthárd korábbi díszpolgárainak, valamint Széll Kálmánnak az életútját és munkásságát.

„Nevét egy nemzet hordozta ajakán” – Széll Kálmán munkássága Szentgotthárd fejlődéséért címmel jelent meg Talabér Lászlóné kötete, amelyet a Színházban mutattak be. Majthényi László, Vas Megye Közgyűlésének elnöke is köszöntőt mondott.

A kötetet – amely a politikus családjával is megismerteti az olvasót – dr. Széll Kálmán nyugalmazott osztályvezető főorvos mutatta be.