Szentgotthárdon és Gencsapátiban is felbukkant a koronavírus

Gencsapátiban és Szentgotthárdon is van koronavírus-fertőzött, a kontaktkutatás után többen karanténba kerültek.

Szentgotthárd

A város polgármestere szombaton a város honlapján tette közzé, hogy egy szentgotthárdi személynél a koronavírusteszt pozitív eredményt mutatott. Arra kéri a lakosokat, hogy a jelen helyzetben is viselkedjenek ugyanolyan fegyelmezetten, mint ahogy ezt tették a járvány korábbi időszakában.

A közösségi oldalon is megosztott információban az is szerepelt, hogy a fertőzött személy kezelése a szombathelyi Markusovszky Egyetemi Oktatókórház fertőzőosztályán aznap megkezdődött. Ezzel egyidejűleg folyik a kontaktkutatás a Nemzeti Népegészségügyi Központ és az egészségügyi szakemberek részvételével. Tegnap érdeklődtünk, hogy milyen speciális óvintézkedéseket léptettek életbe az esettel kapcsolatosan, ugyanis tudomásunkra jutott: a fertőző személy esetleg az egyik oktatási intézmény pedagógusa. Ezzel az információval kapcsolatban sem Huszár Gábor polgármester, sem dr. Orbán István járási hivatalvezető, a védelmi bizottság elnöke nem kívánt nyilatkozni. Az illetékes fenntartónak, a szombathelyi tankerületnek is feltettük kérdéseinket, ám lapzártáig nem kaptunk választ.

Huszár Gábor annyit megerősített, hogy a vírushelyzetre való tekintettel a város a tervezett nagyobb rendezvényeket elhalasztja, vagy szabad téren tartja meg. Továbbra is kéri a lakosságot, hogy fegyelmezetten tartsák be a járványügyi előírásokat és csak a legszükségesebb ideig tartózkodjanak nagyobb közösségben.

Gencsapáti

Számos, szeptemberre tervezett kulturális és sportrendezvény marad el Gencsapátiban. A felnőtt korosztály focicsapatának egyik tagja is elkapta a koronavírust.

Bár a fiatalember nem Gencsen lakik, széleskörű kapcsolatokkal rendelkezik. Első körben a környék településeiről 22 ember került hatósági karanténba. Ebből öten gencsiek. Palatin István, a Gencsapáti Községi Sport Egyesület vezetője elmondta: a múlt héten lázasodott be a felnőtt focicsapat tagja. A háziorvos javasolta a koronavírustesztet, ami pozitív lett. Az öltözőt azonnal fertőtlenítették. Minden edzést és meccset lemondtak, a csapat többi tagja tünetmentes. Az MLSZ-t is értesítették. Bodorkós Ferenc polgármester arról tájékoztatott: szeretnék megelőzni a kór terjedését, a Művelődési Ház és Könyvtár programjait az elkövetkező két hétre lemondták. Elmaradnak a néptáncpróbák, a főzőverseny, a májusban őszre halasztott Gencsi Söprű is elmarad. Még nem fújták le a kétnaposra tervezett országos BMX-bajnokságot.

Rum

Negatív lett dr. Zsenyuk Áron rumi háziorvos első koronavírustesztje, ahogyan negatív lett az eredménye a szűkebb és tágabb családján elvégzett teszteknek is.

A második mintavétel kedden lesz, ám a karantént szeptember 4-ig mindenképpen fenntartják, gyerekeik a héten nem kezdik meg az iskolát. Az orvos hangsúlyozta, nagyon bíznak abban, hogy a második teszt sem igazolja majd a fertőzöttségüket, és erre minden okuk meg is van, hiszen továbbra is jól vannak, nincsenek tüneteik. A bezártságot jól viselik, unatkozni nincs idejük, feleségével együtt mindketten telefonon dolgoznak továbbra is. Ahogyan arról korábban beszámoltunk, múlt héten, a pécsi gólyatáborban derült ki a háziorvos unokaöccséről, hogy fertőzött, ezért az összes érintett családtagnál karantént rendeltek el.