Szentgotthárdon nem engednek a színvonalból

A város közművelődésének kérdéseivel foglalkozott legutóbbi ülésén a képviselő-testület. Elfogadták a 2020. évi munkatervet és jóváhagyták a 2020–2025 időszakra előkészített közművelődési koncepciót.

A Pannon Kapu Kulturális Egyesület tavaly 52 millió forint önkormányzati támogatást kapott, ebből és saját bevételeiből működtette a színházat és szervezte a városi programokat. A részletes éves beszámoló meghallgatása után új, egységes szerkezetű együttműködési megállapodást fogadott el az önkormányzat és a civilszervezet, amelyben az egyik legfőbb változás, hogy az intézmények és a városi civilszervezetek ezentúl meghatározott időkorlátban használhatják térítésmentesen a színházat. A színház mint közösségi színtér nyitvatartási idejét is módosították.

Az előterjesztés megállapította, hogy az elmúlt években pályázati támogatásból és saját forrásból is több fejlesztés valósult meg a kulturális programok kényelmesebb lebonyolításához. Megújult a szabadtéri színpad környezete, saját mobil szabadtéri színpad, színpadfedés készült, és apróbb felújításokat végeztek a könyvtárban, a moziban és a színházban. Új, mobil sminkasztalok és nézőtéri székek teszik lehetővé, hogy a kolostorudvarban nagyobb előadásokat is tarthassanak. Hamarosan megszépül a művelődési ház kerthelyisége, az egykori ciszter udvarház felújításával a város turisztikai központjaként is szolgáló új tér jön létre.

Az elmúlt években meghonosított nagyrendezvényeket folytatni kívánják. Elhangzott, hogy a színvonal megőrzése mellett törekedni kell a bevételek növelésére és a kiadások csökkentésére.

A város az év elején megkereste az összes, rendezvényszervezéssel is foglalkozó szervezetet. Az általuk megküldött információk alapján elkészült a város 2020. évi rendezvényterve, amelyet az önkormányzat weboldalán kialakított eseménynaptárban követhetnek majd nyomon az érdeklődők.