Szeptemberben egy nap volt balesetmentes a megyében

Évtizedes negatív rekord dőlt meg az országban, egy hónap alatt hatvanan haltak meg balesetekben. A megye útjain öten vesztették életüket az elmúlt időszakban.

Ezt ne hagyja ki! Smoothie mixert érhetnek a Tündérszépeknek adott szívek

Ilyen magas halálozási számot évtizedek óta nem tapasztaltak – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti főosztályvezetője az M1-en. Óberling József szerint ez a közlekedési morál romlására vezethető vissza: a figyelmetlenség és az átlagsebesség is nő. Hozzátette: a baleseteket a szabályos közlekedés mellett egymás nagyobb tiszteletben tartásával lehet megelőzni.

A KSH legfrissebb adatai szerint Vas megyében az első félévben 221 baleset történt, ami hússzal kevesebb mint 2018-ban. Tavaly tíz halálos áldozatot követeltek a megyében az utak fél év alatt, az idén hármat. Országosan is jelentős a csökkenés: 259 helyett 208 tragikus eset történt az első hat hónapban.

Nyár végén írtunk arról, hogy az elmúlt 30 év adatait vizsgálva minden év harmadik negyedévében történik a legtöbb baleset. Úgy tűnik, ebben nincs változás. A rend­őrség baleseti jelentéseit vizsgálva kiderül, anyagi káros balesetből 140 volt szeptemberben, könnyű sérüléses balesetből 35, ezenkívül tíz súlyos sérüléssel járó baleset is történt. Az októberi mérleg mostanáig 96 anyagi kárral járó baleset, volt olyan nap, amikor 11 is történt. 24 esetben sérültek meg könnyebben, 14 esetben súlyosabban a balesetek résztvevői. Szeptemberben egyetlen olyan nap volt, amikor nem történt baleset – és egy olyan, amikor bár koccantak össze autók, nem sérült meg senki. Októberben egyelőre nem volt nap, hogy ne történt volna valamilyen baleset, a vizsgált időszakban szinte minden napra jutott legalább egy ittas sofőr, többen balesetet is okoztak.

Az osztályvezető által említett szomorú statisztikához Vas megye is hozzájárult: augusztus és szeptember végén is volt egy-egy halálos eset, október első felében három tragikus baleset történt. Augusztus 30-án Rábafüzes közelében egy sofőr életét vesztette, miután áttért a szemközti sávba és összeütközött egy másik autóval. Szeptember 27-én a 84-es úton is összeütközött két autó, itt a vétlen jármű sofőrje halt meg. Október 2-án egy kisteherautó Celldömölk közelében halálra gázolt egy út szélén sé­táló gyalogost. Október 6-án hajnalban Szombathelyen egy mikrobusz ittas sofőrje ütközött neki egy villanyoszlopnak, utasa a kórházban halt meg. Október 15-én, Körmenden egy kisteherautó a tilos jelzés ellenére hajtott a sínekre, az autó vezetője a helyszínen életét vesztette. A TISPOL Műveleti Csoportja szeptember 26-ra hirdette meg az EDWARD Day elnevezésű kampányt. A kezdeményezés célja, hogy ezen a napon senki ne veszítse életét Európa közútjain. Magyarországon nem sikerült elérni a kívánt célt, a rendőrök 46 baleset helyszínén intézkedtek, ebből egy halálos kimenetelű volt.