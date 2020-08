Szépülnek a közterek Jánosházán – Újabb sportparkot terveznek pályázati támogatásból

Megtisztították a város közepén az első világháborúban elesettek emlékművét és a szovjet katonai temetőt is rendbe tették. Lefestették városszerte a buszvárókat, javítják a játszótér eszközeit, és ha a tekéző mellett nem lehet, akkor itt bővül sportparkkal a terület.

Monumentális a hősi emlékmű Jánosháza központjában, az első világháború hőseinek emlékére emelt szobor már hófehér, tiszta, olvashatók a rajta lévő nevek, az önkormányzat tisztíttatta meg az emlékművet.

– Többen is bejöttek és megköszönték – mondta Kiss András polgármester. Van, akinek a nagyapja neve is ott van az emlékművön, a leszármazott is köszönte az újítást, tisztítást a városnak. És megszépült a szovjet katonai temető is. A sírokat és az emlékművet is letakarították – mutatta azt is a polgármester.

Az emlékmű 1945-ben készült, a rendszerváltozásig kaptak szovjet fi nanszírozást a rendben tartáshoz, ma már az önkormányzat feladata. Az emlékművek felújítása kapcsán hozzátette, hogy a fák „kordában tartása” is fel adat, már csak azért is, hogy a szobrok közvetlen környékét beültethessék, kapjanak elegendő fényt a telepítendő növények.

A hatalmas park másik fele is szépül: a játszótér elemeit javítják, újítják, ez ugyancsak önkormányzati munka. Lehet, hogy bővül a tér, hiszen ez az egyik lehetséges helyszíne annak a sportparknak, amelyet pályázati forrásból alakíthatnak ki Jánosházán, a Nemzeti Szabadidős Egészség Sportpark Programban nyertek rá forrást.

A legjobb helye a sportpályánál lenne az új eszközöknek, azonban még nem biztos, hogy azt a területet bővíthetik. Ugyanis

azt az úgynevezett Zöld város programban alakították ki, márpedig lehet, hogy a pályázat nem engedi az azonnali újabb építkezést a helyszínen.

Ha nem lesz rá lehetőség, akkor ide, a városközpont játszótere mellé kerülnek a C típusú, sportpark új eszközei – mutatta Kiss András.

A városközpontban folytatódik a szépítés: a Mária-kert központját, a Mária-szobrot tisztítják meg legközelebb. Folytatódik a zöld közterek nyári karbantartása és gondoltak a buszmegállókra is, a váróhelyek szerte a városban, a központban is megszépültek.