Szerencsések azok, akik a vakáció nagy részét a nagyszülőknél tölthetik – fotók

A nagypapával lehet horgászni, füvet nyírni, a mamával a kertben bogarászni, főzőcskézni, kártyázni. Celldömölkön, Bozsokon és Vaskeresztesen kérdezős­ködve is arra jutottunk: szerencsések azok a gyerekek, akik a nyári szünet egy részét a nagyszülőknél tölthetik.

Ezt ne hagyja ki! Az LMBTQ-propaganda célkeresztjébe került a gyermekvédelmi törvény

Teveli József és családja a fővárosban él, mivel azonban feleségének a megyében akadt dolga, öt unokája közül pedig három tavaly rákapott a horgászatra, úgy döntöttek, összekötik a kellemest a hasznossal. Hétfőn Kőszegen apartmant béreltek, és míg a nagymama az ügyeit intézi, unokái, a tizenkét éves Dániel és a két tízéves, Ábel és Ádám a vasi horgászszövetség vaskeresztesi napközis horgásztáborában szerez magának felejthetetlen pillanatokat. Miközben Dániel és Ádám éppen egy frissen fogott ponty szájából igyekszik kiszabadítani a horgot, Ábel pedig a szemközti parton próbál szerencsét, kiderül, hogy a nagy­apa maga nem horgászik, tehát nem is ő fertőzte meg unokáit a pecázással, egyik ismerőse számlájára írható az egész. Próbáltak Budapest környékén is keresni horgásztábort, de sehol nem találtak, véletlenül akadtak rá erre a lehe­tőségre.

A családban a nyári gyermekfelügyelet mindig komoly szervezést igényel. A szülők válláról a két nagyszülő páros mellett nagy terhet vesznek le a különféle táborok, a legnagyobb fiú kosarazik, így ő idén kosártáborba ment, a kisebbek pedig úszótáborban voltak. A felvigyázás tekintetében mindenféle variáció létezik, előfordul, hogy mind az öt gyerekért Józsefék felelnek, akkor a mostani horgásztrióhoz még egy hétéves kislány és egy hétéves kisfiú is csatlakozik. A jelenlegi, öt napig tartó, két nagyszülős, három­unokás felállásban József ér rá a legjobban, így nemcsak a gyerekszállítást vállalja, de szükség esetén Szombathelyre is szívesen beugrik csaliért. Mire mindezt megtárgyaljuk, az Ádám által fogott halat sikeresen megszabadítják a horogtól, és miután visszaengedik, már azzal vannak elfoglalva, hogy Ábelnek be­etessenek.

Hoffer Mihály és felesége, Marika bozsoki házából tegnap nem sokkal dél előtt a négyéves Dóri jött ki a nagypapával csengetésünkre. Az udvaron előkerült testvére, a kilencéves Ádi, és kisvártatva a nagymama is. Hamar kiderült, mennyi mindent segítettek már aznap a gyerekek a kertben és a ház körül. Megöntözték a veteményest, megtöltötték a hordókat, Dóri büszkén mutatja: szedett paprikát, uborkát, sárgarépát. Ádám társa a papának a fűnyírásban, húga a konyhában ügyeskedik, és a játék mackókkal is foglalkozni kell: a kislány enni ad nekik, hintáztatja, babusgatja, altatja őket. Hofferék Szombathelyen lakásban laknak, nyári rezidenciájukon – Marika ott nőtt fel – június közepétől váltják egymást az unokák. – A két lányunktól négy unokánk van, múlt héten a másik két gyerek volt nálunk, most ők. Kettesével vállaljuk őket nyár eleje óta, nem törvényszerűen testvérenként, némi logisztika kell, és megoldjuk a heteket. A szülőknek nagyon kevés szabadságuk maradt nyárra a Covid miatt – mondják, az pedig, ha nem is kérdezzük, látszik, mennyire jól érzik magukat a gyerekek a falusi környezetben. Napi program, hogy lesétálnak a forráshoz friss vízért, a szőlőhegyre, fagyiznak, sütiznek, Kőszegre kirándulnak. Ádám beiratkozott a bozsoki gyerekfocicsapatba, keddenként edzésre megy. Megtudjuk még: a medencét a múltkori vihar miatt fel kellett szedni, de megteszi helyette a régi vályú: a víz előbb megmelegszik, nagyobb élvezet pancsolni, kacsát úsztatni benne. Dél múlt tíz perccel, amikor elköszönünk, Dóri már mocorog, harangszóra kéri a levest, utána csendes pihenő következik.

A celldömölki Danka családnál egész nyáron két garnitúra unoka váltja egymást – bár akadt hét, amikor mind az öten egyszerre üdültek a nagyiéknál. Most csak a nyolc­éves Nimród, a hatéves Jázmin és a négyéves Marcell vakációzik a hatalmas kertben.

Zsuzsa, a nagymama nemhiába pedagógusként ment nyugdíjba, igyekszik a gyerekek szabadidejét új élményekkel és élvezetes elfoglaltságokkal kitölteni. Ha nagy kint a meleg vagy leszakad a zápor, előkerülnek a régi társasjátékok, a rajzeszközök. Az igazi élményt azonban a papával tett kiruccanások jelentik: a Ság hegyre, segíteni a borászkodásban, lovas ismerőshöz, bocinézőbe, sőt megtudjuk, tegnap a két fiú a kombájnozásba is belekóstolt… Most pedig nagy az izgalom, Imre este vadászni viszi a nagyfiút.

A konyhában mindig a gyerekek szája íze szerint készül az étel, de szerencsére nem válogatósak. Sőt, még segítenek is a mamának a főzés körüli teendőkben. Zsuzsa szerint a papa az engedékenyebb: nála az írás, az olvasás is bekerül a napi programba, sőt, néha egy kis matekot is bedob. S hogy mégis, nincs-e honvágyuk? Hát nincs. Alig várják az alkalmat, hogy újra a nagyszülőknél lehessenek.

Kiemelt képünkön: Dankáné Harkai Zsuzsa három unokájával, Jázminnal, Marcell-lel és Nimróddal kártyacsatát vív