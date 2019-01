Szerkezetkész: bokrétája már van, neve még nincs a sárvári sport- és kulturális központnak

Szalagokkal díszített fenyőfát erősítettek a készülő sport- és kulturális központ legmagasabb pontjára. A szerkezet kész, a munka még látványosabb szakaszába ért, szeptemberre készülhet el a mintegy 2 milliárd forintos kormányzati támogatással készülő komplexum.

– A sport és kulturális központ elnevezés még csak munkacím, keresik a frappáns és zseniális nevet, amely kifejezi a készülő komplexum valódi tartalmát – mondta el a bokrétaünnepségen Kondora István, Sárvár polgármestere. Visszatekintést adott az ünneplőknek: egykor téglagyár volt a területen, aztán piac, mellette kacsaúsztató, 1993-ban a terület fele lett a városé, a másik fele egy cég tulajdonába került. Az előbbi, 4,5 hektáros területen készül most Sárvár új közösségi tere. A polgármester felidézte, hogy már 1993-ban megfogalmazódtak tervek, hogy egy rekreációs központ készüljön ide, aztán 2003-ban lett konkrétabb az elképzelés, 2013-ban pedig elkezdték tervezni, pontosítani az elképzeléseket. Tavaly márciusban kezdték az építkezést, tíz hónap alatt pedig áll már a leendő centrum szerkezete. – Kicsit szürkék és nyersek most a falak, de felöltöztetve szép lesz – fogalmazott Kondora István. Kiemelte, hogy a tervek, az építkezés központjában az emberek állnak, azok, akik használni fogják a sportpályákat, a mozit.

Mintegy 5 ezer négyzetméteres, háromszintes lesz az épület, plusz egy egyszintes udvari kiszolgálóhelyiség készül és parkosítás – emlékeztetett Peresztegi Imre, a sárvári sport- és kulturális központot kivitelező cég vezérigazgatója. Több kisebb edző- és konditerem is helyet kap az épületben, a csarnok hatszáz plusz kétszáz néző befogadására lesz alkalmas és nem mellékesen teljesen akadálymentes épület készül – sorolta. A megjelenés kapcsán úgy fogalmazott, impozáns kivitelű lesz a komplexum, kiemelte a fém homlokzati nyílászárókat. Kerámia, sportpadló és PVC-padló kerül belül a járófelületekre. A komplexum részben megújuló energiákat használ majd, több mint száz napelemet szerelnek fel, a mozi és a csarnok is klimatizált lesz. Az épület most 35 százalékos készültségben van, vagyis az ütemezés szerint halad a munka. Annak ellenére, hogy növekszik a nemzetgazdaság, rengeteg beruházás valósul meg, nem könnyű a kivitelezők helyzete – tette hozzá Peresztegi Imre. Megköszönte az együttműködéséket, amelyek nyomán gördülékenyen haladhat az építkezés: az önkormányzat, a mesteremberek, a partnereik, helyi, térségi vállalkozók munkáját. A sárváriaknak azt javasolta, kísérjék figyelemmel az építkezést, nagyon látványos lesz a várhatóan szeptemberi átadóig.

– Ez több lesz, mint egy sportcsarnok, ez lesz a város új közösségi tere, fórum, agora is – fogalmazott Ágh Péter, a térség országgyűlési képviselője. Emlékeztetett, hogy Sárváron hagyomány a bokrétaünnep, amikor olyan stádiumba ér egy-egy beruházás, az ilyen ünnep lehetőség a hála kifejezésére – fogalmazott. Megköszönte a kormánynak a támogatást – felidézte: személyesen tárgyalt az akkor még csak tervként létező központról Orbán Viktor miniszterelnökkel. Megköszönte a sárvári önkormányzatnak, hogy önrészt biztosított az építkezéshez, balesetmentes munkaórákat kívánt az építőknek.