Szerte vitték a mese lángját a Berzsenyi könyvtárból

Mindenki tud történetet mesélni élőszóval, a mese gyermeknek, felnőttnek is kell. Szombaton, a csillagászati tél kezdetén, az év „legrövidebb” napján, amikor a sötétség jóval hosszabb, mint a világosság, hívott mesélésre a Boldizsár Ildikó meseterapeuta nevéhez köthető Metamorphoses Meseterápiás Egyesület.

Kis, meghitt események szervezésére ösztönöztek országszerte, bármilyen élőszavas mesemondással részt lehetett venni ezeken az alkalmakon. A felhíváshoz a Berzsenyi Dániel Könyvtár is csatlakozott, mi mással, mesemondással. Zsigri Mária gyermekkönyvtáros elmondta, évekkel ezelőtt szeptember 30-án, a népmese napján hallotta a mondatot: „A népmese az olvasás táltos lova”.

Szívébe talált a megfogalmazás. Ő és intézményük is mindig fontosnak tartotta, hogy népmeséket halljanak a gyerekek, ha lehet, élőszóban, és ugyanezt hirdeti a Metamorphoses Meseterápiás Egyesület is. A Berzsenyi könyvtárban szeptemberben mesecsoport is alakult felnőtteknek: mindig egy következő vállalkozó mondja a mesét, de szívesen fogadnak a közönség soraiból is történeteket. A szombati találkozás a mesestaféta decemberi részét is jelentette egyben – azzal a különbséggel, hogy ide gyerekeket is hívtak.

Károly Bálint Waldorf-tanár, zenetanár, drámapedagógus ült középre: magyar népmesével, Grimm-mesével (A suszter manói) és műmesével is készült, de közreadott a szívének kedves tárgyakat, vitt éneket és tiszta furulyaszót is advent végén, már a karácsonyra előretekintve. Történeteivel – az eredeti szándékkal egyezően – tényleg mécsest gyújtott a szívekben.