Szigorú intézkedésekkel kezdődött az iskola Burgenlandban – Szombathelyi diákot kérdeztünk

Arra voltunk kíváncsiak, hogy vajon a szigorítás a határokon mennyire nehezíti meg az átjárást, valamint milyen óvintézkedésekkel kezdődhetett el a tanév Ausztriában.

Az előző tanév a koronavírus miatt elég rendhagyóra sikerült, hiszen több hónapon keresztül online oktatásban kellett elsajátítaniuk a tananyagot a gyerekeknek. Ez nem csak Magyarországon volt így, hanem a szomszédos Ausztriában is. A nyáron szinte mindenkit foglalkoztatott a téma, hogy vajon a tervezettek szerint indulhat el a következő tanév, vagy ismét csak az online térben találkozhatnak a diákok a tanárokkal. Végül elérkezett szeptember elseje, és sokak örömére visszatért minden a régi kerékvágásba, ugyanis a hagyományos tantermi oktatással vette kezdetét a 2020/2021-es tanév. Magyarországon zökkenőmentesen zajlott le az első hét. Burgenlandban, Bécsben és Alsó-Ausztriában csak szeptember 7-én kezdődött el a tanítás. A határ melletti intézményekben sok vasi diák jár át tanulni.

Arra voltunk kíváncsiak, hogy vajon a szigorítás a határokon mennyire nehezíti meg az átjárást, valamint milyen óvintézkedésekkel kezdődhetett el a tanév a határon túl. Egy Szombathelyen élő, de az Oberschützeni gimnáziumban tanuló diákot kérdeztünk, aki a tapasztalatairól mesélt lapunknak.

– Az iskolakezdés előtti napokban folyamatosan nyomon követtük az osztrák kancellária bejelentéseit, de szerencsére nem online oktatással kezdődött a tanév – kezdte a neve elhallgatását kérő végzős tanuló. – Az igazgatónő egy háromoldalas dokumentumot küldött át, ami tartalmazza, hogy milyen körülmények között járhatunk Ausztriába. Az első napokban a diákok közül szinte senki nem jár át busszal a határon, én is kocsival mentem, ezért a tömegközlekedés helyzetéről egyelőre még nem tudok beszámolni. A határon csak megkérdezték, hogy hova megyek, és mivel az iskola légvonalban 30 kilométeren belül helyezkedik el, ezért zökkenőmentes volt az átlépés, majd délután a visszajutás is, egyedül a személyigazolványomat kérték el – fogalmazott.

Óvintézkedések bevezetésére azonban szükség volt, ezeknek a betartatására nagy hangsúlyt fektettek az első nap.

– A folyosókon kötelező a maszkhasználat, és kézfertőtlenítők is ki vannak helyezve szinte mindenhova az épületben. 20 percenként kell szellőztetni az osztálytermeket, de arra is van előírás, hogy hány ember tartózkodhat egy tanteremben, és milyen távolságot kell tartani egymástól. Vannak szigorúbb szankciók is, de azok egyelőre ránk nem érvényesek. Az Ampelsystem (szerk. – lámparendszer) szerint négy színnel jelölik az egyes körzeteket: zöld, sárga, narancssárga, és piros. Burgenland tartomány például négy körzetre van felosztva, és az oberwarti – ahol az iskola is van – szerencsére zöld jelzést kapott, ami a legenyhébb. A sárga szín még stabil, de abban az esetben már több, és szigorúbb korlátozásokat kénytelenek bevezetni. Narancssárgánál csoportokra kell bontani az osztályt, ezt már az előző tanévben megtapasztalhattuk. Ilyenkor az egyik csoport hétfőn, szerdán és pénteken járt iskolába, míg a másik csak kedden és csütörtökön. Ha a körzet piros jelzést kap, akkor pedig érvénybe lép a távoktatás – magyarázta el részletesen az osztrák szabályokat a szombathelyi diák.