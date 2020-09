Szigorú óvintézkedések mellett zajlanak az Orientációs Napok a szombathelyi egyetemen

A hagyományos gólyahét sem olyan, mint amilyen a korábbi években volt. Az idei változásokra kérdeztünk rá az ELTE Savaria Egyetemi Központnál.

A koronavírus sok minden más mellett az egyetemi életre is hatással van. A hagyományos gólyahét sem olyan, mint amilyen a korábbi években volt. Az ELTE Savaria Egyetemi Központnál még az esemény nevét is Orientációs Napokra cserélték, ahol leginkább az egyetem megismerésére fektetik a hangsúlyt.

Lapunkat Hajas Ádám, az ELTE SEK HÖK Szombathelyi ügyekért felelős alelnöke avatta be a jelenleg is tartó esemény részleteibe.

– Az eddig években a hallgatók beiratkozása is a gólyahét programjához tartozott, idén azonban, hogy minél jobban elkerüljük a tömegek kialakulását, már egy héttel korábban, augusztus utolsó hetén kis csoportokban elkezdtük. A jelentkezők számát is csökkentettük, ezúttal csak 200 gólya jelentkezhetett a programokra, hogy minél kisebb csapatokat lehessen alkotni. Figyeltünk arra is, hogy a legtöbb programot szabadtérre szervezzük – fogalmazott.

A járványhelyzetre való tekintettel a megfelelő óvintézkedéseket is megtették.

– Vásároltunk maszkot, és kézfertőtlenítőt, amit minden beltéri helyszínre kihelyeztünk. Felhívtuk mindenki figyelmét, hogy a maszk használata a rendezvényen kötelező és a 1,5 méteres távolság betartatása is. A gólyák írásban nyilatkoztak arról a programok kezdete előtt, hogy elfogadják a maszkhasználatot és a távolságtartási kötelezettséget, valamint megismerték az egyetem Járványügyi Operatív Koordináló Testület járványügyi rendelkezéseit – részletezte az intézkedéseket Hajas Ádám, aki azt is elárulta, hogy a felsőbb éves segítőknek kiemelt feladata az egészségügyi szabályok betartását figyelemmel kísérni.

Hajas Ádám lapunk érdeklődésére elmondta, hogy az újdonsült hallgatók megértőek az egészségügyi szabályokat illetően, amiket lelkiismeretesen be is tartanak. Arra is van külön protokoll, ha valaki koronavírus tüneteit produkálná. Az illetőt a kollégium egyik betegszobájában helyeznék el, de remélik, hogy ilyenre nem kerül sor.