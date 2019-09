Szilvás gombóc járt a célba érkezőknek – Négyéves túrázó is volt a Vasi-Hegyháton

Rekordszámban, csaknem kétszázan neveztek idén a tíz, húsz, harminc és ötven kilométeres távokon meghirdetett hegyháti teljesítménytúrára, amit a Vasvári Természetjáró Szakosztály szervezett. Szilvás gombóc és hegyháti vendégszeretet várta a kirándulókat.

– A legfiatalabb gyalogló négy éves volt, a legidősebb 75 – sorolta a túra „számait” Bősze Barnabásné, Vasvári Természetjáró Szakosztály tagja. – Külön örülök annak, hogy idén nagyon sok gyermek, óvodás és általános iskolás érkezett szülőkkel, de tanárokkal is – újságolta Bősze Barnabásné. Az ötvenes túrára idén tizenegyen neveztek, a harminc kilométeres gyaloglásra negyvenen, a húszas távra 73-an, a tízesre ötvenen regisztráltak.

A gyaloglók a szép táj mellett azért kedvelik a hegyháti túrát, mert nincsenek nagy szintkülönbségek, egy húszas túra öt óra alatt lesétálható. De vannak, akik a futást választják. Az idén egy hölgy reggel nyolckor rajtolt a harmincas távra és 11 óra után nem sokkal be is futott a célba. – Az is trend, hogy egyre több kutyatulajdonos érkezik a túrára és teszi meg kedvencével a különböző távokat – árulta el Bősze Barnabásné. A megfáradt beérkezőket az adminisztráció után rögtön vendégasztalhoz invitálta Kovács Tilda. – Különleges hagyma feltét kerül a zsíros kenyérre. Úgy tanultuk mi is a receptet az egyik túrán és hoztuk haza Vas megyébe – mesélte a város volt polgármestere, a túraszervezet tagja, önkéntese.

– Ha valaki ennyit legyalogol, belefér ez is az egészséges életmódba – tette hozzá. Kovács Tilda arról mesélt: a vendégszeretet reményeik szerint még vonzóbbá teheti Vasvárt, hiszen azt szeretnék, ha minél többen megkedvelnék, megismernék a tájat. Vendégszeretetből a túra többi állomásán sem volt hiány: Olaszfán, Oszkón, Győrváron, a petőmihályfai szőlőhegyen és a hegyhátszentpéteri tájháznál pihenhettek meg a teljesítménytúrázók.

– Mi szilvás gombócot készítünk azoknak, akik célba érnek. Úgy gondoljuk őszies, tájba illő kedves meglepetés ez a gyaloglóknak – mondta a tájháznál Szabó Györgyi főszakács. A gombóc természetesen régi recept alapján, házias módon készült. – Reméljük, visszatérnek a túrázók hozzánk máskor is. Jövőre is várjuk majd őket, ha nem terem ilyen jól a szilva akkor majd almából, meggyből készítünk finomságot – tette hozzá. A pontos recept hegyhátszentpéteri titok marad, amely a csűrben született, de azért annyit elárultak a készítők, hogy fehér krumpli, liszt, házi tojás az alapja, na és az édes, helyben termett szilva. A fahéjas cukor és a zsemlemorzsa is a hozzávalók között szerepel.

– A lényeg, hogy gyurmázható állagú tészta szülessen – hangsúlyozta Szabó Györgyi, aki Horváth Ágnessel és Bedicsné Hauzer Adrienn-nel közösen készítette a gombócokat. Bedicsné Hauzer Adrienn két éve kislányával közösen buktával kínálta házuk előtt a túrázókat, idén alma, szőlő várta ugyanitt a gyaloglókat. – Igazi, szívből jövő vendégszeretet igyekszünk kimutatni minden évben, amelynek része a vendéglátás is. Volt, hogy házi szörppel, buktával, zsíros kenyérrel vártuk a gyaloglókat, idén a szilvás gombóc mellett döntöttünk – mondta.

A túranapot Vasváron a falatozás után ingyenes fürdőzés zárta az önkormányzat felajánlásaként.