Szilveszterre szinte tele vannak a vasi hotelek

A legtöbben a családjuk körében töltötték a karácsonyt, a két ünnep között viszont már sokan szeretnének utazni megyénkből is. De ide is számos kikapcsolódni vágyó érkezik, nagyon népszerű ebben az időszakban a belföldi turizmus.

– Már december 25-én vagy 26-án is rengetegen útra keltek. A legtöbben a szabadságuk maradékát is kiveszik ilyenkor – mondta el Mátyás Tiborné az egyik szombathelyi utazási iroda vezetője. A legnépszerűbb úti célok között szerepelnek a közeli síparadicsomok. A városnézések is igen kelendőek. De Vas megyébe is sokan látogatnak a két ünnep között és szilveszterre is tele vannak a szállodák megyénkben. Szombathelyen még találni szabad szobákat, de a legtöbb szálloda 80–90 százalékos foglaltsággal üzemel. A hotelek pedig már nem tudnak több vendéget fogadni.

Hasonló a helyzet a megye többi városában: Sárváron, Kőszegen, Körmenden, Szentgotthárdon és Bükön is sok helyen már csak egy szabad szoba van, a luxus szállodák pedig teljesen beteltek szilveszterre. Aki szemfüles, az viszont még találhat egy-egy foglalható szállást.

A legtöbb helyen egyébként külön ajánlatcsomaggal is készültek az év utolsó éjszakájára. Ezek viszont szinte már mindenhol teljesen elkeltek. A szállodákban műsorokkal, különleges menüsorral, éjféli büfével, közös koccintással és van ahol még tűzijátékkal is kedveskednek a vendégeknek.

