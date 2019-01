Szimulátor segítségével mutatták be a szülést

Nyílt napot tartott a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Szombathelyi Képzési Központja tegnap.

Céljuk az volt, hogy a továbbtanulás előtt álló diákok és szüleik megismerhessék képzéseiket. Ízelítőt kaphattak arról, hogy milyen demonstrációs és oktatástechnikai eszközökkel dolgoznak, hol zajlik az oktatás, találkozhattak leendő hallgatótársaikkal és tanáraikkal. Feltehették a kérdéseiket a kar vezetőségének, valamint a stratégiai partnerek és gyakorlati helyek képviselőinek.

A szülésznőképzés és a csecsemő- és kisgyermeknevelő-­képzés bemutatóján szülészeti szimulátor segítségével illusztrálták a születés csodáját, a védőnőképzés iránt érdeklődők pedig filmvetítésen és kötetlen beszélgetésen vehettek részt.

A mentőtisztképzés traumaellátásról szóló szimulációt tartott. Volt drogprevenciós előadás, és mentőgépkocsiba is be lehetett nézni.

Délután pályaválasztási tanácsadást tartottak, egyéni konzultációs lehetőséget is kínáltak dr. Pachner Orsolya adjunktussal.