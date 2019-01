Színes az idei Agora-paletta – Mutatjuk a 2019-es rendezvényterveket

Számos programmal készül 2019-ben az Agora Szombathelyi Kulturális Központ. A megszokott nagyrendezvények, művészeti aktivizáló programok és szakkörök mellett az idén is megrendezik a HasTagot és a Savaria slam poetryt is. Parais István igazgatót kérdeztük az intézmény idei terveiről.

Új év, új kezdet – szokták mondani, az Agora Szombathelyi Kulturális Központnál azonban az esztendők fordulója a folytatást jelenti: a korábbi rendezvények továbbvitelét és a tavaly megkezdett programok hagyománnyá tételét. Parais István elmondta: az idén is lesznek művészeti szakkörök és nagyrendezvények, különböző korosztályoknak szóló tehetségkutató fesztiválok, könnyűzenei, színházas-zenés programok.

Tavasszal 17. alkalommal ad helyet a város a tánc világnapját ünneplő eseménynek: 2003 óta táncosok százai veszik birtokba Szombathely belvárosát április 29-én – vagy az ahhoz legközelebb eső hét végi napon –, és a legkülönfélébb műfajokban táncosok váltják egymást a Fő téri színpadokon. Évek óta színesíti a városi programpalettát a Quadrille európai táncfesztivál, amelynek lényege, hogy a kontinens különböző pontjain ugyanabban az időben diákok százai járják el ugyanarra a zenére ugyanazt a koreográfiát. Különlegessége a rendezvénynek, hogy a magyarországi városok közül egyedül a vasi megyeszékhely csatlakozott a kezdeményezéshez. Június elején 54. alkalommal rendezik meg a Savaria Nemzetközi Táncversenyt. A Szent Iván-éji vigasságok is szerves részei a nyárnak: a szabadtéri rendezvényre minden évben 25-30 ezren látogatnak el Csónakázótóhoz és környékére. Az idén a tervek szerint bővül a vigasságok kínálata.

A nagyobb volumenű szabadtéri rendezvények mellett az idei műsorpalettán helyet kapott a Kiev City Balett Rómeó és Júlia-előadása, Koncz Zsuzsa, a Dumaszínház, a Budapest Bár, az Ataru Taiko és a Koprive: benn az Agorában. Tavasszal érkezik a Csinibaba musicalváltozata, továbbá a Savaria Szimfonikus Zenekar is ellátogat a sportházba: Puccini Bohémélet című négyfelvonásos operája szólal meg a falai között. A tavaly-tavaly­előtt útjukra indított programokat sem szüneteltetik – emelte ki az igazgató.

– Tovább erősítjük a közösségi főzős rendezvényt, a HasTagot, amelyre gasztro­bloggereket invitálunk, hogy bemutassák receptjeiket, és közös sütés-főzésen tippeket is megtudhatnak az érdeklődők. Szeretnénk megrendezni a Savaria slam poetryt – az előadó-költészeti versenyt Szombathelyen több éve űzik, az elmúlt évtől kezdve pedig a sportház ad otthont a műhelynek –; a 2017-ben elindított Szerda esti akusztikot – amelyen bemutatkozási lehetőséget kapnak helyi előadók –; a Hacuka közösségi vásárt, ahol kézművestermékek, használt és új portékák cserélnek gazdát minden hónapban – és a Megosztók című, videóbloggereket bemutató sorozatot is. Terveink között szerepel idén, hogy a fiatal felnőtt és idős korosztályoknak szóló közös, komplex sorozatot szervezzünk, amelyben kiemelkedő szerepet kapnak az Aktív időskor program eseményei – fűzte hozzá Parais István. – A Fő téri játszóteret szeretnénk megújítani gyermek-családi programként nyáron. Mindeközben a báli szezonban szalagavatóknak, báloknak, céges rendezvényeknek ad helyet az Agora az idén is.