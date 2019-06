Színes műsorszámok, finom ebéd, túra és az áldozatos munka elismerése a felsőszölnöki szlovén napon

Ebben az évben Felsőszölnök adott otthont a Rábamenti szlovén napnak, amely 23. alkalommal nyújtott lehetőséget az anyaországtól távol élő szlovének találkozására. Az évenkénti váltás értelmében az idén a Magyarországi Szlovének Szövetsége volt a szervező.

A templom melletti téren felál­lított rendezvénysátorban színes műsorszámok és finom ebéd várta a szlovén kisebbség tagjait. Többek között eljött a találkozóra dr. Robert Kokalj, a Szlovén Köztársaság magyarországi nagykövete és Olga Belec, a szlovén Határon Túli Szlovének Hivatalának államtitkára. De képviseltették magukat az Olaszországban élő szlovének is, akik jó kapcsolatot ápolnak a Rába-vidékkel, Magyarországról pedig itt voltak a szombathelyi, a mosonmagyaróvári és a budapesti kisebbségi csoportok. A szövetség újonnan megválasztott elnöke, Kovács Andrea köszöntőjében arra biztatta a szülőket és nagyszülőket, hogy beszéljenek minél többet a gyerekekkel szlovén anyanyelvükön. Egyrészt azért, mert a gyökereket nem szabad elfelejteni. De emellett fontos előny az is, hogy könnyebben boldogulnak majd az életben, ha határainkon túl is meg tudják értetni magukat.

A kulturális műsorban az anyaországból érkezett fellépők, a radecei mazsorettcsoport és a Julie and Urh duó szórakoztatta a közönséget. Mellettük két figyelemre méltó csoport is bizonyította, hogy a Rábavidéken élő fiatalok lelkesen és hatékonyan őrzik őseik nyelvét és kultúráját. Mindenkit tűzbe hozott a MSzSz felsőszölnöki néptánccsoportja, amely immár 1985 óta ropja a szlovén tájegységek táncait. Nagy meglepetés volt a felsőszölnöki iskolásokból nemrég alakult Szölnöki Cinegék Éneklőcsoport. A tíz fiú és lány most először állt közönség elé, s gitárral kísért vidám szlovén dalaikkal máris nagy sikert arattak.

Ebben az évben a MSzSz három személynek – ezúttal férfiaknak – ítélte oda a Rába-vidékért díjat, amelyeket a találkozón adtak át. Az egyik díjazott a szakonyfalui Nemes László, aki korábban öt évig táncolt a szakonyfalui néptánccsoportban, tíz évig pedig tagja volt a Nindrik-indrik színjátszó csoportnak. Ma is aktívan közreműködik a különböző szlovén hagyományőrző rendezvényeken. A felsőszölnöki Wachter Gábor általános iskolás kora óta szereplője a kulturális életnek, hat évig néptáncolt, nyolc évig volt elnöke a sportegyesületnek, énekel a felsőszölnöki Pável Ágoston Vegyeskarban. Két gyermekét is a szlovén kultúra iránti szeretetre neveli, lánya és fia is tagja a Szölnöki Cinegék Éneklőcsoportnak. Végül elismerést kapott Stanko Črnko muravidéki zenész, aki jókedvét évtizedek óta harmonikajátékán keresztül adja át az embereknek a rábavidéki falvak hagyományőrző rendezvényein.

A szlovén nap túrával, litániával, a Kühár Emlékház megtekintésével, beszélgetéssel folytatódott.