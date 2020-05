Színes szalagok a májusfán megyeszerte

Sárváron az idén nem épült fel a májusfaliget, a vár előtt álló egyetlen májusfa a remény és az összetartozás jelképe lett. Kőszegen tízpercenként került újabb szalag a városi májusfára. Felsőcsatáron lányos ház elé is állítottak sudár fácskát a legények.

Felsőcsatáron még sokan emlékeznek azokra az időkre, amikor a május 1-jét megelőző este 18-19 ház elé is állítottak májusfát a falu legényei. Tíz éve is még sok ház előtt díszelgett a felszalagozott fácska. Aztán évekig csak a középületek elé került. Idén újra állítottak lányos ház elé is. Csütörtök este 6 órakor még minden csendes a Petőfi utcában. De a Tieber Vivienék háza elé fektetett, lecsupaszított kérgű fenyőfa jelzi, valami történni fog. Pár perc, és innen is, onnan is legények jönnek. Érkeznek idősebb férfi ak is, kell a „szakirányítás” a fiataloknak.

Hamar meg is kapják a fiúk a szépen felszalagozott fácskát, öten-hatan is fogják, míg a helyére kerül, aztán lapátolják a földet, a többiek döngölik, mások jóféle csatári követ hoznak, hogy stabil legyen. Vivien csupa megilletődött mosolygás. Életében először kapott májusfát. Az idősebb felsőcsatári horvátok nosztalgiával emlegetik azokat az időket, amikor még fejszével vágták ki az erdőn az arra alkalmas fenyőt, a vállukon hozták le a hegyről, és vonókéssel kérgezték le. Az a lány kapott májusfát, akinél volt rozma

ringszedés. A megyei értéktárba is bekerült farsangvégi szokás ugyanis összefüggött a májusfaállítás hagyományával.

A természet újjászületését, a reményt hirdeti

Az elmúlt években május 1-jén félezer ember, civil szervezetek, intézmények közreműködésével készült el Sárváron, a Várparkban a májusfaliget. Két évvel ezelőtt, Sárvár várossá nyilvánításának 50. évfordulóján félszáz májusfa alkotta a ligetet. A sárvári májusfaliget magyar Guinness-rekord. A koronavírus-járvány miatt az idén az egyetlen hatalmas májusfa másra emlékeztet majd, a reményre és az összetartozásra. A város egyesületeinek képviseletében a hagyományőrző íjászok és a polgárőrök segédkeztek a fa letisztításában és felállításában, amelyet most kizárólag nemzeti színű szalagok díszítenek. – A körülmények miatt egyetlen fát állítunk jelképesen. Ez most a város fája, mindenki fája lesz május hónapban. A természet, az élet újjászületését, a reményt hirdeti ezekben a nehéz időkben – fogalmazott Kondora István polgármester.

A szokásos májusfa-kitáncolásra sem készül ez évben a város. – A fa kidöntésére, ha a szabályok lehetővé teszik, talán már többen összejöhetünk, és közösségi élmény is lehet – tette hozzá. Majálist Kőszegen sem szervezhettek, de városi májusfát az idén is állítottak a Fő téren. Néhány híján hatvan kőszegi intézmény, szervezet, egyesület, a történelmi egyházak képviselői, a képviselő-testület tagjai és üzlettulajdonosok is úgy gondolkodtak: a májusfa összeköt, ennek jegyében vittek szalagot, hogy felkössék a 14 méter magas fenyőre. A fa csütörtökön egész nap a Fő téren, bakra fektetve, előre egyeztetett időpontokban fogadta díszeit, csak este állították fel a városüzemeltető munkatársai. A gesztussal az érettségire készülő középiskolásoktól is búcsúzott az iskolaváros.

Csütörtökön délután jártunk a helyszínen, akkor a Kőszegfalvi Gyermekekért Egyesület, az Újvárosi Óvoda és kőszegfalvi tagóvodájuk egy-egy képviselőjét és a Jurisich gimnázium egyik ballagó osztályát Básthy Béla polgármester váltotta a szalagkötésben. – A közösségeink régóta nem találkozhattak egymással. A sok szalag a szimbolikus együttlétre utal, és üzenünk a végzősöknek is: velük vagyunk, és drukkolunk az érettségihez – mondta. Gráf Zsuzsanna Liszt-díjas karnagy, Kőszeg díszpolgára lila szalagja is felkerült a májusfára. – Budapesten élek, de most ötödik hete Kőszegen, az édesanyámnál lakom, innen dolgozom, tanítok, próbálok a kórussal. A Facebookon olvastam az eseményről, és mivel nagyon sok szállal kötődöm Kőszeghez, boldog vagyok, hogy itt lehetek – árulta el.