Színes, vidám felvonulással indult a szüret Vaskeresztesen a jégeső után

Színes, vidám felvonulással és a környék hagyományőrző csoportjainak kulturális programjaival vette kezdetét a szüret a Vas-hegyen. Bár nemrég jégeső verte el a termés jelentős részét, a vaskeresztesiek megmutatták, hogy a keveset is meg kell becsülni és lehet örülni az életnek, az egymással való találkozásnak.

Szombat kora délután az Alpesi fogadótól indult a vaskeresztesi szüreti felvonulás. Az élen a Takser Spatzen zenekar menetelt. A trombitára, klarinétra, harmonikára no és a dobokra épülő zene hallatán már senkinek sem a jégverés által tönkretett idei termés jutott eszébe. A szép kék ruhás vaskeresztesi néptáncos lányok és elegáns fiúk ugyanúgy ropták a táncot, mint máskor. A kisebb-nagyobb traktorok által vontatott utánfutókon vidáman mulatoztak, énekeltek a környékről érkező hagyományőrzők. A falu főutcáján időnként megállt a menet, helyi gazdák rögtönöztek szeretetvendégséget a szeptemberi naptól eltikkadt felvonulóknak. A falu végén, a hegy lábánál kialakított szabadidő-központban aztán letáboroztak a felvonulók. Kranz Tamás polgármester emlékeztetett: aki szőlőt művel, hozzászokott, hogy hol jobb, hol rosszabb a termés. Máskor is előfordult már, hogy valamilyen természeti csapás érte a vas-hegyi ültetvényeket. Idén a jégverés tette tönkre pár perc alatt sok gazda munkáját. – De szüret lesz, ha másmilyen is, ha jóval kevesebb is, és lesz bor is – mondta a polgármester. – Régen is leszedték a keveset is, annak is örültek. Sőt egy-egy, az ideihez hasonló esztendő borát talán még nagyobb becs­ben tartották, hiszen kevés volt belőle.

Dr. Hende Csaba, a térség országgyűlési képviselője, az Országgyűlés alelnöke a magyar mellett német és horvát nyelven is köszöntötte az egybegyűlteket. – „A szőlő nem tűri a gőgös embert” – kezdte a képviselő a régi magyar mondással. – Régen, a gyalogtőkés művelés idején nagyon sokszor igen alázatosan le kellett hajolni a szőlőtőkéhez. Ezt az alázatos munkát, a szőlőműves embert és az ő egész éves fáradozását ünnepeljük most. Utalt rá, hogy sok szállal kötődik a szőlőhegyhez, mert édesapjával több mint harminc évig művelték itt a szőlőt.

Délután felléptek a vaskeresztesi és horvátlövői, pornóapáti, nardai, felsőcsatári nemzetiségi hagyományőrzők. Náraiból és Szentgotthárdról is érkeztek fellépő nyugdíjas­csoportok. A hegybírói engedély kiadása után a felvonulással, este vacsorával és bállal folytatódott a program.