Színezni, festeni, alkotni jó – Szünidőben a nagyinál

Róka koma, egérke, cica és unikornis – mind-mind kedvenc figurája az apróságoknak. Ám nem kell megvásárolni plüss másukat, nagyszülői felügyelettel a legkisebbek is ügyesen elkészíthetik azokat.

A kézműveskedés maszatolással jár – ám melyik gyerek ne szeretné összekenni a kezét-lábát festékkel, ha alkalma nyílik rá. Az elevenebb apróságokat is könnyen le lehet kötni alkotómunkával – megkönynyítve a felügyeletüket ellátó nagyik dolgát. A felhasználandó eszközöktől sem kell megijedni, javarészt az óvodában, iskolában használt készletek maradékai jó alapanyagok, kiegészítésnek kiürült üvegcséket, konzervdobozokat, szalvétákat, teafi lteres papírokat szedhetünk össze, valamint a hobbiboltokban is szét lehet nézni: mozgó-rezgő szemeket, pomponokat, papírtányérokat, csillámot lehet beszerezni, amelyek nem kerülnek többe pár ezer forintnál. Hargitai Veronika a Jáki Nagy Márton Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola irodalom– történelem szakos tanára, aki évek óta vezetője kézműves szakköröknek, táboroknak. A pedagógustól ötleteket kértünk, igazítson el minket – és a nagymamákat, nagypapákat – a sok kellék világában. Milyen falon lógatható, asztalra kitehető alkotásokat készíthetnek az unokákkal közösen úgy, hogy a picik ne vágják vagy szúrják meg magukat, és mégis kellemes együtt alkotó időt tölthessenek el?

– A papírtányér festése-ragasztása a legegyszerűbben kivitelezhető dolgok közé tartozik, akár minden háztartásban megtalálhatóak a hozzá való eszközök: papírtányér, pamutfonal, színespapír, ragasztó, fi lctoll, vízfesték, mozgó szem – mondta el a tanárnő. – A papírtányér lesz az arca az állatnak: a fehér felületre kell megrajzolni az orrot, a szájat, a pofi ját a fi gurának. A szemet is meg lehet húzni fi lctollal, ecsettel, ám ehhez be lehet szerezni mozgó-rezgő szemeket, amelyek feldobják, mókássá teszik az arcokat. A füleket, a testet, lábakat színes papírból, a hajat, a bundát pomponokból ragasztó segítségével lehet hozzáilleszteni – a nagyi segítségére leginkább csak a vágásnál van szükség. Kreatív könyvjelzőket is lehet alkotni, ehhez faspatulára van szükség, amelynek egyik végére állatfi gurát vághatunk ki papírból vagy bőrhatású dekor anyagból, amelyekre az arcot, testük vonalait filctollal lehet a legegyszerűbben felvinni. A spatulára pedig lábnyomaikból sormintát rajzolhatnak. A figurákon kívül szalvétatechnikával is díszíthetőek a spatulák – tette hozzá a pedagógus. Ha már szalvétatechnika: ceruzatartónál is jó hasznát vehetjük a szalvétáknak és a ragasztólakknak: a konzervdobozok címkétől megszabadított oldalára lehet felvinni. Ennél a műveletnél a nagypapák segítségére is szükség lehet, hogy fogóval elsimítsák a konzerv éles szélét és „gyermekbaráttá” tegyék. Hargitai Veronika szerint érdemes a nagyszülőknek is kihasználni az internet adta lehetőségeket és ötletekért böngészni minták, tippek százai között a közösségi oldalakon, tematikus csoportokban.