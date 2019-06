Színpadon a vasvári béke a színjátszó fesztiválon

Kétszáz résztvevője van a tegnap megkezdődött Nemzetközi Színjátszó Fesztiválnak, előadásokat nemcsak Vasváron mutatnak be, hanem a térség falvaiban is.

Tizennégy csapat 22 előadást játszik tizenegy helyszínen, ahol lehet, szabadtéren. A zeneiskola, a Templomkert és a Szentkút is helyet ad előadásoknak. A Hegyháti településeken kívül játszóhely lesz Vép, megyehatáron kívül pedig a Zala megyei Nagykutas. A zsűri a vidéki helyszínekre is kijár, a Vándordíjon kívül további díjakat adnak ki.

Az idei fesztiválra érkezett körülbelül kétszáz színészt Vasváron, Oszkón, Győrváron és Nagymákfán tudták elhelyezni. A művelődési ház galériájára hozza egy vasvári vendéglős az ebédet és a vacsorát, így időt nyernek, kevesebbet kell utazni, és gyakorlatilag a korábbi évek fesztiválhangulatot idéző képeinek kiállításán étkeznek.

A fesztiválnyitón Gergye Rezső, a Nagy Gáspár Kulturális Központ igazgatója köszöntötte a résztvevőket. Kérdésünkre elmondta, hogy a fesztivál egy kulturális, egyben gazdaságfejlesztő folyamat része. A hozott előadások mellett új, hogy lesz egy tréning, amit Herczeg Tamás színész tart a Szentkúton, és a vasvári békekötés témakörében zajlik majd.

Együtt dolgoznak, játszanak az erdélyi, georgiai (Grúzia) és a magyar játszók, csírájaként egy nemzetközi projektnek, melynek során több nap alatt egy olyan előadás készült, amit az 1664-es események inspirálnak, de nem feltétlenül történelmi, lényeges viszont, hogy közös jelrendszerben dolgozza fel a vasvári békét. Az is fontos, hogy a Szentkútnál szülessen meg a darab.

Az igazgató hangsúlyozta, a „vidéket”, a környező falvakat is szeretnék majd bevonni, ott is bemutatják az előadást, sőt a további, vasváron születő darabokat is. Felmerült az ötlet, hogy felelevenítik a Hol vagy, csillagom? című, 2001-2002-ben készült, vasvári búcsújárásról szóló előadást, nem­zetközi gondolatisággal ért­ve.

A Szászhalombattáról érkezett Felhőjárók csoport tegnapi fesztiválnyitó előadása léleksimogató volt, szeretetről, barátságról elfogadásról, magányról; és arról is, milyen megélni, hogy „teher vagyok a másiknak”. A zenés produkció kevés szóval, inkább érintésekkel kommunikált. Az érzelemközvetítésnek e kifinomult módja lehetővé tette a sérült emberek színészi teljesítményét is. A mozdulatszínház erős hatással volt a nézőkre.

Ma este nagy koncert lesz a Kalinkó, a Bodzavirágok, a Kármentő, a Kákics és a Muzsikás együttessel, utána táncház. Vasárnap 15 órakor kezdődik a díjkiosztó.