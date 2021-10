Színpadon Burgenland – A tartomány története egy különleges produkcióban

Burgenlandban több rendezvény volt már a tartomány létrejöttének századik évfordulója alkalmából. Azt azonban kijelenthetjük, hogy a legnagyszabásúbb rendezvényre jövő hétvégén készül partnereivel közösen a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület az ünnep kapcsán.

A magyar vonatkozású rendezvény terveit október 21-én sajtótájékoztatón mutatták be a felsőőri Offenes Haus Oberwartban (OHO). A többnyelvű színpadi produkció Burgenland történetét mutatja be: megjelennek benne a határkijelölés élményei, a háborúk traumája és a tartomány létrejöttét megelőző, meghatározó fordulópontok is. Az előadás szövegkönyvét Zsótér Írisz és Seper Mariann írta kordokumentumok, szövegek felhasználásával. A zenei betéteket Franz Zebinger zeneszerző komponálta, a színpadi jeleneteket átkötő filmklipeket, betéteket pedig Medgyessy Tamás forgatta.

Az előadás rendezője Vass Jennifer. Azonban a zenei időutazás létrejötte nem csak az ő munkájukat dicséri – létrehozásában közreműködtek a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület csoportjai, az Énekkör, a Csörge Népzenei Együttes és a Virgonc Néptánccsoport tagjai, valamint a Magyar Örökség-díjas Alsóőri Kétnyelvű Színjátszó Egyesület és Kultúrkör tagjai is. Rajtuk kívül a stáb a horvát és a roma népcsoport képviselőitől is kért-kapott segítséget, hogy autentikusan mutathassák be Burgenland sokszínűségét – olvasható a magyarok.orf.at tudósításában. Vass Jennifertől, a darab most debütáló rendezőjétől tudjuk: a darabban több különböző műfaj jelenik majd meg. – Kicsit olyan lesz, mintha az ember egyszerre menne el moziba, színházba és ülne be egy koncertre – mondta.

Hozzátette, hogy nem csak az elmúlt száz évet dolgozzák fel a multimédiás előadásban. Megjelenik majd benne a honfoglalás, a reformáció, a határ felhúzása, a második világháború, az 1950-es évek, végül pedig a jelenkor a felsőőri heti piac képében. Jennifer szerint ez a helyi agóra: ott találkozik mindenki, ott zajlik az élet. A döntően magyar nyelvű előadás november 5–6-án 19 órától látható az OHO színpadán, de az intézmény online felületein is követhető lesz.

Kiemelt képünkön: Medgyessy Tamás, Vass Jennifer, Zsótér Írisz, Frauer Ludwig a sajtótájékoztatón