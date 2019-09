Szinte mindenhol fűtenek már megyénkben

A 16 ezer távfűtéses lakás nagy részében elindították a fűtést. Bár központból irányítanak, igazodnak a körülményekhez.

A fűtési szezon szeptember 15-ével hivatalosan is megkezdődött, ez azonban nem jelenti azt, hogy ekkortól a távhős lakásoknál automatikusan melegek lesznek a radiátorok. A KSH adatai szerint csaknem 16 ezer távfűtéses lakás van Vas megyében, a legtöbb lakás melegéért a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. felel, amely a város 12 ezer lakását és több mint 500 közületi fogyasztót lát el. Tőlük két társasház kérte a szolgáltatás megkezdését szeptember 15- étől, mostanra azonban már a lakások 99 százalékában elindították a fűtést – tájékoztatott a távhőszolgáltató sajtószóvivője.

Bármilyen, a fűtésindulással vagy a fűtés lemondásával kapcsolatos – a közös képviselőtől írásban beérkező – kérésre azonnal, de legkésőbb 24 órán belül reagálunk – hangsúlyozta Kocsis Tóth Ildikó, a cég sajtóreferense. A helyzetet kissé bonyolítja, hogy vannak olyan fűtési körök, amelyek több társasházból állnak.

Mivel műszakilag egy fűtési körnek minősülnek, ezért a fűtésindítás is csak együttesen, egy időpontban történhet, ezekben az esetekben a képviselőknek meg kell egyezniük egymással. A fűtés elindítását követően a lakóközösségekkel kötött szerződésben foglalt fűtési paraméterek az irányadóak, melyek szabályozzák a fűtésindulás és -leállás pontos időpontját, illetve előírják, hogy hány fok külső hőmérséklet esetén áll le napközben a szolgáltatás. A szerződésben szereplő hőmérsékleti adatokat pillanatnyi külső hőmérsékleti adatok alapján veszik figyelembe, amit az érzékelő a ház napárnyékolt oldalán mér.

Ha azután melegszik fel az idő, hogy a fűtés már elindult, akkor amint a levegő eléri a megjelölt hőmérsékletet, a fűtési szolgáltatás leáll, és csak akkor indul el újra, amikor ismét a meghatározott érték alá esik a külső hőmérséklet. A rendszer tehát rugalmas, ráadásul a fűtési víz hőfoka is az aktuális kinti hőmérséklethez igazodik, vagyis ebben az átmeneti időszakban jóval alacsonyabb hőfokú víz kering a radiátorokban, mint a téli hidegben.

Múlt héten még senki, de mostanra már a lakók fele kérte a fűtés beindítását Celldömölkön is, tudtuk meg Takó Andrástól, a Veolia Energia Magyarország Zrt. tanácsadójától. A Cellhő Kft. 463 lakást, valamint 32 egyéb felhasználót lát el távhőszolgáltatással. Ők is a közös képviselők kérésére indítják el a szolgáltatást, akár már pár órával a kérés után. Ha melegszik az idő, náluk is visszaszabályoz a rendszer, de a fűtést teljesen csak külön kérésre állítják le, egyébként pedig a város helyi rendelete alapján a fűtési szolgáltatást október 15. napjától a felhasználói közösség kérése nélkül is elindítják.

Ugyanez a helyzet a mintegy négyezer lakás meleg radiátoraiért felelős körmendi Régióhő Regionális Hőszolgáltató Kft.-nél is. Németh István ügyvezető elmondta, hogy a megrendelés beérkezését követő napon mindenképpen indul a fűtés, de lehetőség szerint még aznap. A fűtés szabályozása automatikus, külső hőfokot követő. Ha melegszik az idő, a hőközpontok automatikusan leállnak a beállított hőmérsékletnél. Ezt az értéket a közös képviselő meghatározhatja, csakúgy, mint az éjszakai fűtésszünet hosszát.

Sárváron 921 lakossági, 22 intézményi és 67 egyéb felhasználónak nyújt távfűtést a Sárvári Városgondnokság NKft. Pintér László, a cég ügyvezetője elmondta, a hőközpontok működését külső hőmérséklet szabályozza, általában 17 fok felett automatikusan lekapcsol a fűtés.