Szinte mindig elsőként érkeznek – A Jáki Önkéntes Tűzoltó Egyesületnél jártunk

Nyolc éve szerveződött újjá és egyre aktívabb az 1882-ben alapított Jáki Önkéntes Tűzoltó Egyesület. Padra Zoltán elnökkel, Szanyi Attila parancsnokkal és egyik tagjukkal, Szemes Boldizsárral az ÖTE Szabadság téri közösségi helyiségében, a szertár mellett beszélgettünk.

Ezt ne hagyja ki! Leszámolásokat hozhat a Momentumban a Cseh Katalin körüli botrány

És ha már szertár, kezdjük a leltárral: egy ősrégi, használaton kívüli Zuk tűzoltóautó, két szivattyú, motorfűrész, létra, szerszámok, tűzcsaphoz való kulcsok, kapcsok, szívótömlők sorakoznak a helyiségben. A 26 fős egyesületből hatan rendelkeznek bevetési ruhával. Szeretnék, ha többüknek lenne, de nagy értéke miatt erre csak pályázati úton van lehetőség. A pályázatokról a friss és örömteli hír jut eszükbe: a Magyar falu programban elnyert 4,5 millió forint támogatásból egy 3,5 tonnás, háromszemélyes VW teherautót tudnak venni. Utána jöhet majd a szertárépület korszerűsítése.

Az ÖTE közösségi oldalán is megosztották a hírt, ahol egyébként is gyakoriak a bejegyzések. Például hogy egy tagjuk képviselte őket legutóbb a Baranya megyei Sellyén a károk felszámolásánál. De olvasható az is, hogy két hete egy bálázó gyulladt ki Ják külterületén, igaz, mire kiértek, a gépkezelő eloltotta a lángokat. Vonultak erdőtűzhöz, közúti balesethez, Rábapatyra is, amikor a tarló égett, és ott voltak a kőszegi Panoráma Hotel oltásánál is.

Boldizsár idén lesz 18 éves, februárban lépett be az egyesületbe. Tavaly októberben egy helyi vízkárnál látta Attilát Ják felirattal a sisakján. Akkor mozdult meg benne: jó lehet segíteni. Néhány hónap múlva egy YouTube-videó adta meg a végső lökést: önkénteseket látott munka közben. A legfiatalabb tag 15 éves, a legidősebb a nyolcvan feletti Tóth Ferenc. Szanyi Attila 24 lesz, több mint négy éve látja el a parancsnoki teendőket. Padra Zoltán 2010 óta tűzoltó, idén március óta elnök. Elég régóta bajtársak ahhoz, hogy ne hagyják feloszlani az ÖTE-t, ezért is vállalta a feladatot. Jól kiegészítik egymást Attilával, aki a mindenes, az egyesület adminisztratív dolgait is viszi.

Az ÖTE a Szombathelyi Hivatásos Tűzoltó-parancsnoksággal kötött megállapodást: Jákra és Balogunyomba vonulnak, 2014 óta a II. együttműködési kategóriában. 2013-ban szerveződtek újjá, azóta egyre aktívabbak. Magukról úgy vélekednek: színt hoztak a faluba.

– Az első év őszén vasat gyűjtöttünk, hogy legyen bevételünk. Saját magunknak vettük meg a gyakorlóruhát, pályázat segített eljutni a 40 órás képzésekre. Nehéz volt az indulás, de most az autóval tudjuk majd népszerűsíteni az önkéntesek munkáját – ebben bízik az elnök. A parancsnok hozzáteszi: a 26-ból hatan korábban határőrök, rendőrök voltak. Az egyenruhások tudják, mi az a bajtársiasság, az elhivatottság.

Jelmondatukat – „Egyesült erővel a vész idején” – első alapszabályuk is tartalmazza. 1882-ben alakult a mostani egyesület elődje, az elsők között Vas megyében. Az iroda dísze az eredeti csapatzászló. Padra Zoltán a kiadásokról, bevételekről készült naplót lapozza: 1882. februári az első bejegyzés. Két kocsifecskendőjük is ereklye. Kiderül még, hogy Attilának mindkét dédnagyapja tűzoltó, Boldizsár nagypapája pedig pártoló tag volt.

Eszközellátottságuk jó: szi­vattyút, dugólétrát, motor­fűrészt, védőfelszerelést is nyer­tek, most EDR-rádióra pályáztak. Ha kell, a faluban szivattyúznak, fát vágnak. A templomdombon ágakat pakoltak, az adventi rendezvényeken és forgalomirányításnál is lehet rájuk számítani. A karitásznak, a helyi Vöröskeresztnek is segítenek: ahová férfierő kell, ott hadra foghatók, rendszeres vér­adók is. Az önkormányzattal jó kapcsolatuk van, a polgármester, Tóth Ernő is belépett az ÖTE-be.

Egy letölthető telefonos app­likációt említenek még: az Önkéntes Tűzoltó Riasztó és Értesítő Alkalmazás (ÖTRA) segíti a tűzoltószervezetek közötti kommunikációt, így az ő munkájukat is. Mihelyt befut a riasztás a szombathelyieknek, azonnal jelez nekik is, és valamelyik tag szinte mindig elsőként érkezik a kárhelyszínekre. Tavaly 19 esetből 18-ban érkeztek elsőként, otthonról indulva, felöltözve. Amikor jön a riasztás, arra figyelnek, hogy minél gyorsabban, biztonságosabban célba érjenek. Az elismerés jólesik: már megérte a gyors cselekvés, ha megköszönik a munkájukat.