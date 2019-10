Szinte úgy tűnik, a legkisebb gond, hogy leégett a ház

Állítólag halálosan megfenyegettek egy családot, miután leégett a házuk. A furcsa ügyben egyelőre több a kérdés, mint a válasz.

Múlt szombaton teljesen leégett egy ház Alsóságon a Táncsics Mihály utcában. A tűz oka egyelőre ismeretlen, azt beszélik, lehetséges, hogy szándékos gyújtogatás történt, ám ez csak az egyik furcsaság a történetben, mivel két család is azt állítja, övé az ingatlan. Kardos Lívia és férje, Egri Zsolt beteglátogatóban voltak múlt hétvégén Zalaegerszegen, azt tervezték, hogy majd csak vasárnap ebéd után indulnak haza, de korábban kellett jönniük, kaptak ugyanis egy telefonhívást, hogy ég a házuk. Úgy tudjuk, a tűzoltók a bejelentéstől számítva mindössze hat perc alatt értek ki a lángoló épülethez, ám hiába voltak gyorsak, a tűz gyorsan felemésztett mindent.

– Mindenünk odalett, szó szerint csak az életünk maradt – mondta zaklatottan a családfő, aki szerint viszont már az is veszélyben van, ezért a találkozót nem is a leégett házhoz beszéltük meg, ők ugyanis – mint kiderült – oda többé nem mernek menni.

A most leégett családi házat annak idején önerőből és hitelből kezdték el építeni, azonban nem sikerült befejezni, mert nem tudták fizetni a törlesztőrészletet.

A bank végül elárvereztette a házat, de Zsolt szerint ők május végéig maradhattak volna, ráadásul pillanatnyilag ő az egyedüli tulajdonos, amit egy frissen kikért tulajdoni lapon meg is mutat. Csakhogy mindeközben az árverezésen nyertes család is magáénak érzi az ingatlant, miközben a vételár nincs kifizetve. A két család időközben kölcsönösen feljelentette egymást garázdaságért és magánlaksértésért. Zsolt és Lívia szerint nemcsak őket, de rokonaikat is megfenyegették halálosan.

Mint megtudtuk, sokan a szerencsétlenül járt család mellé álltak, ki ruhákat adott, ki élelmiszert, ki tanszert, az önkormányzat pedig gyorssegélyt utalt a családnak, ám Lívia és Zsolt szerint sokan még segíteni is félnek, ahogyan még ők sem mertek bemenni az önkormányzathoz szükséglakást kérni. Líviának és Zsoltnak három gyermeke van, ők jelenleg Zalaegerszegen vannak rokonoknál, mivel a fenyegetések miatt nem mernek hazaköltözni. A házaspár védelmet szeretne, mert úgy érzik, veszélyben vannak, és senki nem segíti őket.

Nem tudjuk pontosan, mi történhetett, és mi áll a viszály hátterében, azt azonban egy névtelenséget kérő helyi forrásunk is megerősítette, hogy a tűz óta szinte állandó a rendőri jelenlét az utcában. Az ügyben tűzvizsgálati eljárás folyik, ilyet akkor rendelnek el, ha bűncselekmény gyanúja merül fel, haláleset történt, a tűzeset minősített fokozata hármas vagy magasabb volt, illetve, ha a hatóság vezetője szakmai szempontból indokoltnak tartja. Egyelőre csak a második lehetőséget zárhatjuk ki.