Szívecskékkel üzennek az ablakokból a segítőknek

Egyre több ház ablakában jelennek meg a hála piros szívecskéi. A kényszerű elzártság napjaiban új szolidaritási akció terjed országszerte: a szívek köszönetet közvetítenek mindazoknak, akik ezekben a napokban is értünk dolgoznak.

A közösségi oldalán a múlt hét végén kezdeményezte egy magyar édesanya, hogy a kisgyermekes családok ragaszszanak piros szívet az ablakba, köszönetképpen a mentőknek, tűzoltóknak, egészségügyi dolgozóknak, bolti eladóknak és mindazoknak, akik saját egészségüket veszélyeztetve dolgoznak a többiekért. Az ötlet futótűzként terjedt, a vasi városokban és falvakban legalábbis mind több ablakban díszlik a köszönet és a szolidaritás piros szívecskéje. A vépi Czirók Veronika is a közösségi oldalon, egy ismerőse jóvoltából találkozott az ötlettel, aminek megvalósításához két gyermeke nagy örömmel látott hozzá.

Először festettek, aztán a piros kartonpapír is előkerült. Így az utcafronti ablakokba több különböző szív is került, s közben az iskolás fi ú és kislány szemében még inkább hősökké nőtt az orvos, a mentő, a rendőr. Az oszkói Hosszú Klaudiának sokat segített az akció abban, hogy hatéves kisfiával megértesse, miért vagyunk itthon, miért nem találkozhatunk a nagypapával. Ha bármelyikünkkel baj történik, ők fognak segíteni, és ha a szívecskét meglátják az ablakon, az üzenetünk lelki töltetet, energiát ad majd nekik – magyarázta kisfiának. A gyermekben olyan jó visszhangra talált az üzenet, hogy úgy okoskodott: csináljunk minél többet, mert nagy a család! Alsóújlakon, Koósné Köntés Veráéknál három gyerekkel álltak neki a szívecske kivágásának, kifestésének. Mivel a méret tetszőleges volt, ők négy A/4 méretű lapot öszszeragasztva egy óriási piros szívet tettek az utcafronti ablakba. A munka közös családi programnak is jó volt.

Papírból és égősorral: a hála tűzpiros jelei mindenfelé

A két kisiskolás és az óvodás abban reménykedik, hogy a 8-as főúton sok doktor bácsi és doktor néni elhalad, és örülni fognak a köszönet jelének. – Az országos hálózatunkon is megjelentettük a felhívást – mondta Vizaverné Horváth Zsófi a, a Szombathelyi mami weboldal szerkesztője. – Sokakhoz elért, van, aki krepp-papírból készíti el, és olyan is, aki égősorral hangsúlyozza a piros szívet. Így

szeretnék kifejezni a köszönetüket azoknak, akik nem tehetik meg, hogy otthon maradnak. Különösen ott érzik ezt nagyon át, ahol valamelyik családtag érintett, mint ahogy nálunk is. Nemcsak az interneten terjed a példa, utcabeli idős néni is érdeklődött már: mi az a nagy szív az ablakukban?