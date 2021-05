SZJA-bevallás: Olvasóink kérdeztek, a NAV vasi igazgatóságának sajtóreferense válaszolt

Petkovits Anikó, a NAV Vas megyei sajtóreferense tegnap élő adásban válaszolt olvasóink adóbevallást érintő kérdéseire. Összefoglaltuk az elhangzottakat.

Olvasóink adóbevallással kapcsolatos kérdéseit május 11-én 10 óráig vártuk szerkesztőségünk e-mail-címére, hogy aztán azokat Petkovits Anikó, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Vas Megyei Adó- és Vámigazgatóságának sajtóreferense szerdán 13 órakor élő, de a Vaol.hu Facebook-oldalán bármikor visszanézhető bejelentkezésben válaszolja meg, az adást követők persze élőben is kérdezhettek. Az elhangzott és bizonyára sokak számára hasznos információkat most írásos formában is közreadjuk.

A legfontosabb talán a személyi jövedelemadó bevallásának dátuma, amely évek óta magánszemélyeknek és vállalkozóknak egyaránt május 20-a, miközben a katásoknak már februárban le kellett adniuk adóbevallásukat. Petkovits Anikó hangsúlyozta, a NAV mindenkinek elkészíti a tervezetet, és ha valaki nem tesz semmit, akkor az automatikusan bevallássá válik – az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők és az áfafizetésre kötelezettek tervezetének kivételével. Többen kérdezték, hogy a NAV postázza-e a tervezetet.

Ha az ügyfél azt valamilyen formában (SMS, telefon, postai vagy személyes igényléssel) kérte, akkor igen, egyéb esetben csak azok számíthatnak levélre, akiknek a tervezete a munkáltatók, kifizetők hiányos vagy téves adatszolgáltatása miatt felülvizsgálandó, vagy befizetendő, visszaigényelhető adót tartalmaz. Az elkészült tervezeteket az ügyfélkapuval rendelkező adózók a NAV eSZJA- portálján (https://eszja.nav. gov.hu) már március 15-e óta elérhetik. Akinek eddig nem volt ügyfélkapuja, még most is érdemes nyitnia, hiszen a bevallási tervezet ügyfélkapus regisztráció után azonnal elérhetővé válik!

A NAV adóbevallásában bátran megbízhatunk, hiszen minden olyan kifizetőtől, mun káltatótól származó jövedelem szerepel benne, amely bevallás- és adóköteles, és amennyiben az adatszolgáltatók (munkáltatók, pénzintézetek stb.) helyes adatokat adtak meg, nem lehet benne hiba. A munkáltatói jövedelmek mellett a bankokon keresztül zajló pénzmozgást (értékpapírszámlák, egészségpénztári befizetések stb.) is látja a rendszer. Ha például valakinek kifizetett osztalék után kell adóznia, arról is tudni fog az adóhatóság.

Olvasónk kérdezte, hogy ezt az adót a nyugdíjasoknak is meg kell-e fizetniük, a válasz pedig az, hogy igen. A NAV persze nem minden esetben tudja elkészíteni automatikusan a bevallást: egyrészt, mert lehet egy sor eldöntendő kérdés (például a kedvezmények jóváírását illetően), amelyben a NAV nem határozhat az ügyfél nélkül, másrészt ritkán, de előfordulhat az is, hogy azután derül ki valamilyen adatváltozás, hogy a NAV a tervezetet már elkészítette. A NAV továbbá nem tudhat arról sem, ha például magánembernek adunk ki ingatlant, így a bevallási kötelezettség ebben az esetben az ügyfélé.

Ha valakinek adófizetési kötelezettsége vetődne fel, az is május 20-áig rendezheti a tartozását, és ez a határideje a részletfizetési kérelem bejelentésének is, amit idén már akár 12 hónapra is igénybe vehetünk, viszont az első részletet ebben az esetben is meg kell fizetnünk a május 20-i határidőre. Szintén sokakat érintő kérdés, és a tegnapi élő bejelentkezés során nekünk is feltették, hogy laktóz- és gluténérzékenység esetén jár-e adó kedvezmény. A válasz röviden: igen, de hogy milyen betegségek után jár a súlyos fogyatékosság kedvezménye, azt a vonatkozó kormányrendelet pontosan meghatározza, mindenesetre érdemes élni ezzel a kedvezménnyel, hiszen évente közel 100 ezer forint spórolható meg.

Mi a teendő akkor, ha a kedvezményre jogosult adózó meghalt? Ebben az esetben a hagyatéki eljárást követően kell kérni az adó megállapítását, és amennyiben a NAV arra jut, hogy az elhunytnak valóban járt volna vissza adó, akkor azt az örökösök fogják megkapni. Természetesen ilyen esetekben a május 20-i határidőt nem kell figyelembe venni.

Petkovits Anikó felhívta a figyelmet arra is: azért, mert az esetek többségében nincs dolgunk az adóbevallással, ne feledkezzünk meg az egyházaknak és a civil szervezeteknek szánt 1+1 százalékos adófelajánlásról sem, ez az érintetteknek hatalmas segítség. Arról, hogy melyik szervezeteket kívánjuk támogatni, szintén május 20-áig dönthetünk, és ezt akkor is megtehetjük, ha amúgy a NAV adótervezetét már jóváhagytuk.

Kiemelt képünkön: Petkovits Anikó a Vas Népe szerkesztőségében. Aki kérdezte: Budai Dávid