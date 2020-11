Szlovén és magyar népdalok válogatása Laposa Julcsitól

Szlovén-magyar énekes füzetet adott ki gyerekek részére Laposa Julcsi Junior Príma Díjas népzenész-zenei mediátor.

A zenei képességfejlesztéssel, tanítással foglalkozó népzenész kulturális missziója a népzene mesebeli erejének megismertetése; népszokások, néphagyományok felkutatása és átörökítése az utókor számára. Korábban már több népzenei ismeretterjesztő füzete napvilágot látott, így a Népi hang-színek dalos kifestőfüzet-sorozat.

Legújabb füzetében szlovén és magyar népdalok csokrát gyűjtötte össze. Bár a zenésznek nincsenek szlovén gyökerei, zenei tanulmányai során egy időszakot Ljubljanában is töltött. Szoros kapcsolatban állt a szlovén fővárosban a Balassi Intézettel és a ljubljanai Zenetudományi Intézetben kutatta a szlovén népzenét. Rendszeresen jár Szlovéniába gyermekfoglalkozásokat tartani. Legújabb kiadványa a szlovén kollégák együttműködésével valósult meg az Interreg Magyarország-Szlovénia ERFA támogatásával.

Az Első népzenei füzet 17 szlovén és 17 magyar népdalt tartalmaz, az általános iskola alsós évfolyamainak ajánlva. A szlovén anyagot a muravidéki régióban a huszadik században gyűjtött anyagból, a magyar népdalokat pedig idősebb Horváth Károly 13 ezres népzenei gyűjteményéből válogatta. A kották mellé Füle Viktória készített grafikákat, szöveghű fordítások és hangfelvételek is segítik a népdalok megtanulását.

A Zala megyei Tekenyéről származó Julcsi elmondta, hogy a kétnyelvű népzenei éne­keskönyv hamarosan eljut a muravidéki kétnyelvű iskolákba, használatáról képzést terveznek a pedagógusoknak. A hosszabb távú terv az, hogy a határ menti régiókban mindenhol ismerkedhessenek a kisdiákok a két ország népzenei hagyományaival. Ezért a füzetet idővel a vasi és zalai szlovén települések is megkapják, ahol beépíthetik azt az iskolások zenei tantervébe. Addig is a füzet anyaga a www.humanesely.hu weblapról is letölthető.