A kerékpáros turizmust is felkarolja a felsőszölnöki Ezüst-hegy Sportegyesület

Az Ezüst-hegy Sportegyesület a sporttevékenység révén ápolja a határon túli kapcsolatokat. Andrejek Szabolccsal, az egyesület fiatal elnökével beszélgettünk.

Az egyesület 1997-ben alakult. Egy felsőszölnöki dombról kapta az elnevezését, ami azért is érdekes, mert a határ túloldalán levő szomszédos falu, Martinje (magyarul Magasfok) sportegyesülete szintén ugyanezt a nevet viseli. Helyi fiatalok alakították meg a szervezetet a felsőszölnöki sport- és közösségi rendezvények szervezésére. Az egykori alapítók ma már a negyvenes, ötvenes éveikben járnak, ám a szervezet munkájának öt évvel ezelőtt lendületet adott, hogy új, fiatal vezetőség került az élére.

– Egyszerre volt generációs váltás az önkéntes tűzoltó egyesületnél és nálunk – meséli az elnök, aki alig tizennyolc évesen került a szervezet élére. Egyben ő a futballcsapat edzője is. – Azóta erősödtek meg a szlovén kapcsolataink is. A faluról tudni kell, hogy sok a civil szervezet, tűzoltók, szlovének, hagyományőrzők, ifjúsági egyesület és mások, amelyeknek a tagsága között gyakori az átfedés. Amikor nincs járvány, alig múlik el hétvége úgy, hogy valakinél ne lenne valamilyen közösségi rendezvény, pezseg az élet, és általában mi is mindenhol ott vagyunk. De vannak saját kezdeményezéseink is, mint például a látványos és zajos nagyszombati rendezvény, aminek mi vagyunk a fő szervezői.

A felsőszölnöki sportegyesület jellegzetessége, hogy öt éve kispályás futballcsapatot alapítottak, ami egy szlovéniai területi bajnokságban játszik, sőt ettől az évtől már az országos szlovén kispályás bajnoksághoz is csatlakoztak. A kispályás játék mellett szól, hogy ugyanúgy szolgálja a mozgást, a közösségépítést és a versengést is, viszont kevésbé költséges és a személyi feltételeket is könnyebb megteremteni. A szlovén kapcsolatot egyrészt az indokolja, hogy Vas megyében nem elterjedt a kispályás labdarúgás, legalább Szombathelyig kellene utazni, hogy megmérettessék magukat. De az sem utolsó szempont, hogy az ottani bajnokságban játszó csapatot kezdettől fogva a Határon Túli Szlovének Hivatala támogatja, így minden évben tudnak valamit fejleszteni. Szabolcsék 2017-ben felszántották a rossz minőségű régi pályájukat és rövidesen már játszhattak is az új focipályán, az idén pedig a pályavilágítást is sikerült megvalósítani. Így az edzéseket és a nemzetközi mérkőzéseket is meg tudják tartani akár sötétedés után is. Természetesen a járvány miatt az őszi bajnokságot már korábban lefújták, így az edzések is elmaradnak, de már készülnek a tavaszra, amikor komoly erőpróba lesz majd az összes elmaradt mérkőzés bepótlása.

A támogatásért cserébe remekül szerepel a bajnokságban a felsőszölnöki csapat: az öt év alatt voltak már bronzérmesek és győztesek is a tizenkét csapatból álló mezőnyben, és a legutóbbi bajnokság félbeszakadásakor is az élen álltak. Azóta, hogy az országos bajnokságban is részt vesznek, hetente két mérkőzésük is van, de nem bánják, mert inspiráló a kettős megmérettetés és az is, hogy sok új helyen megfordulnak a hétközi, országos meccseken. A focizásnak egyébként Andrejek Szabolcs szerint jelentős hozadéka van nyelvtudás tekintetében is. Ő Szlovéniában dolgozik, kettős állampolgár és elég jól beszéli a nyelvet, de a húsz játékos közül többen nem rendelkeznek szlovén gyökerekkel és nem is tanulták a nyelvet. A rendszeres szlovéniai utazások, a meccsek azonban legalább az alapokra megtanították őket, ma már nem lehet őket „eladni” szlovén nyelvterületen.

Az Ezüst-hegy Sportegye­sületnek jelenleg mintegy hatvan tagja van, körülbelül az egynegyedük futballozik. A húsz játékosnak nem mindegyike tagja a egyesületnek – a minőségi, eredményes játék érdekében külsős játékosokat is foglalkoztatnak. Viszont ha van valami rendezvény, ők is ugyanúgy belefolynak a szervezésbe, mint az egyesületi tagok.

Persze a sporttevékenység, bármilyen sikeres is, nem korlátozódhat csak a futballra. Hogy a lakosság szélesebb köre is bekapcsolódhasson a mozgásba, Nagy Péter elnökségi tag vezetésével néhány éve megkezdték a kerékpáros szakosztály szervezését. A Magyarországi Szlovének Szövetsége társszervezésében az idén ősszel immár harmadik alkalommal rendezték meg a negyven kilométeres Rábavidék túrát, melynek során a résztvevők a határ menti látnivalókat látogatják végig. Jövőre már egy szlovén szervezettel közösen tervezik a kerékpártúrát, amelynek lesz egy családoknak szánt, könnyebb szakasza és egy nehezebb útvonal, amely a határ túloldalára is átvezet majd. A helyi, focizni szerető gyerekekre is gondolnak. Bár a nagyok által használt, felújított pályát nem lehet korlátlanul használni, azt tervezik, hogy mellette a gyerekek számára egy kisebb pályát is kialakítanak.

Kiemelt képünkön: Nem minden játékos egyesületi tag, de a rendezvényeken mindenki be szokott segíteni