Szlovén: mindenki másért tanulja

A Magyarországi Szlovének Szövetsége rendszeresen hirdet ingyenes szlovén nyelvtanfolyamokat. Arra voltunk kíváncsiak, vajon kik és miért vállalkoznak arra, hogy az iskolapadba ülve a szlovén nyelvvel ismerkedjenek.

A csütörtök délutáni kezdő tanfolyamra látogatunk el a Szlovének Házába. A különböző korosztályú „nebulók” szorgalmasan érkeznek, és szedik elő tanszereiket. A tanárnő, Zakocs Martina fénymásolt lapok formájában rendezgeti a mai tananyagot. Mariborban végzett magyar szakos tanárként, most a magyarországi diplomamunkáján dolgozik.

– A Ljubjanai Egyetemen működik szlovén mint idegen nyelv tanszék, az ő tankönyvüket használjuk fő vezérfonalként – mutatja. – De ma egy másik könyvet is bekapcsoltam az órába, mert az jobban összefoglalja a mai témánkat.

Miközben Martina kiosztja a lapokat, és megkezdődik a munka, néhány tanulóval elbeszélgetünk. Gyécsek Mónika építész, édesapja szlovén, édesanyja magyar anyanyelvű. – Gyermekkoromban sok időt töltöttem Szentgotthárdon és Felsőszölnökön is – meséli. – Édesapám próbált tanítgatni, de nem nagyon ragadt rám a szlovén nyelv. Épp csak köszönni tudok. A nagynéném vállalkozását szeretném továbbvinni, és úgy gondolom, itt a hármas határ mentén előnyt jelentene, ha a német mellett szlovénül is meg tudnám értetni magam. Apukám örül a haladásomnak, bár a kiejtéssel, a három-négy egymás melletti mássalhangzóval meggyűlik a bajom.

A nyugdíjas Frank Rózának nincsenek szlovén gyökerei. Férjével együtt azért járnak a tanfolyamra, hogy a tanulással karban tartsák a szellemüket. Nem bánják, hogy épp a szlovén tanfolyam „jött szembe”. Martinát jól felkészült pedagógusnak tartják, az unokák pedig boldogok, hogy ha majd mennek a tengerpartra, a mama fogja beszélni a nyelvet. Kiss Albert szőlész-borász megint más okból jelentkezett a kurzusra. Sokat utazik, beszél németül és angolul is. Mindig nagyon rosszul érzi magát, ha Szlovéniába kell mennie, és nem tudja megértetni magát. Biztos magában, úgy gondolja, nem adja fel, amíg nem tud kommunikálni a szomszédos ország nyelvén – ráadásul a gyökerek is kötelezik erre, hiszen az egyik nagymamája szlovén volt.

Simon-Nagy Attilának viszont tényleg semmi szlovén kötődése nincsen – legalábbis, ami a felmenőit illeti. Pár éve a fővárosból költözött családjával Orfaluba, ahol fazekasként kezdett dolgozni. Tavaly megválasztották polgármesternek, úgy érzi, tartozik annyival a környező települések vezetőinek, hogy legalább az alapvető kifejezéseket megismerje az anyanyelvükön. – Martina nagyon jól tanít, logikusan, jól építi fel az anyagot. A bemutatkozáson, az alapvető hétköznapi párbeszédeken már túl vagyunk, most épp az órát, a naptárt tanuljuk. Sokszor szituációs feladatokat próbálunk megoldani kisebb-nagyobb sikerrel. A 24 óra biztos nem lesz elég, de szeretném folytatni. Szerencsém van, mert a kislányom a pártosfalvi iskolában tanul, szokott nekem segíteni a házi feladatban.

Cser-Nagy Líviának, aki férjével, Cser-Nagy Balázzsal együtt jár a tanfolyamra, többszörös motivációja is van. – Édesapám a Rábavidék legkisebb ékkövéből, Orfaluból származik, ahol az ő szülői házában élünk. Csodálatos felnőttként is megtapasztalni azt a fajta elmondhatatlan köteléket, ami gyerekkorom nyarainak varázslatos mesevilágát idézi. Azon dolgozunk, hogy nagyszüleim házát emlékházzá alakítsuk, amely népi kulturális értékeket fog bemutatni, interaktív időutazás keretében. A szlovén nyelv tanulásának elsődleges célja esetünkben, hogy munkánk során hasznosítani tudjuk azt. Az emlékház a Tűzlepke Öko-élménypark részeként fog működni.

És hogy miként kerül egy Ausztriában dolgozó, nagyon fiatal közgazdász a szlovénórára? Tamaskó Marcellt ismerőse, a felsőszölnöki Szlovén Mintagazdaságban dolgozó Kovács Tamás győzte meg arról, hogy ebben a régióban milyen nagy lehetőségek rejtőznek.

– Úgy látom, egyre szorosabb az együttműködés a három ország között, amit néha még egy kicsit akadályoz a bábeli zűrzavar. A fiatalok között kevesen beszélnek jól szlovénül. Nekem is hiányzó láncszem ez még a német és az angol mellett. Mindig ide húzott vissza a szívem. Szentgotthárdban és a régióban nagy lehetőségek vannak, szükség van lelkes lokálpatriótákra.