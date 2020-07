Szlovénül zengnek az énekek az apátistvánfalvi szentmisén

Tízéves jubileumát ünnepli ezen a nyáron az apátistvánfalvi egyházi kórus. Bár a közös ünneplést most megakadályozta a vírushelyzet, ősszel szeretnék bepótolni a születésnapot.

A kerek évforduló kapcsán az énekkar vezetőjével, Fodor Sándornéval beszélgetünk. Megtudjuk tőle, hogy az énekkar születése pontos dátumhoz és eseményhez kötődik.

– Akkoriban, 2010 nyarán még Merkli Ferenc atya volt a Rába-vidéki falvak plébánosa. Őt keresték meg Ljubljanából, hogy lesz egy televíziós, élő szentmise-közvetítés a falunk templomából. Elfogadtuk a kihívást és gyorsan összegyűjtöttünk a faluban tizennégy jó énekest, és egy-két hónap alatt megtanultuk a liturgiai énekeket. A közvetítés július 4-én volt. Szépen hangzott a szentmise a szlovén énekekkel. Úgy gondoltuk, ha már így összegyűltünk, együtt is maradunk, hogy ápoljuk és vigyük tovább a szlovén nyelvű liturgiát.

A kórus munkáját kezdettől fogva a Rába-vidéki falvak kántora, dr. Sebestyén Gábor segíti. Az Egerváron élő orvosnak szívügye a szlovén templomi muzsika: minden vasárnap kántorizál az itteni templomokban, majd utána rendszerint még próbát is tart a kórussal. A repertoárt, a többszólamúra átdolgozott egyházi énekeket jórészt abból a gyűjteményből merítik, amit az Országos Szlovén Önkormányzat állított össze, és amelynek énekeit Gáspár Vera néni előadása őrzött meg az utókornak. A kántoron kívül sokat köszönhet a csoport dr. Sütő Ferencnek, aki a karvezető távollétében, a nagyobb fellépések előtt segíti a gyakorlást, a felkészülést.

Anyagilag a kórus működését több éve a Magyarországi Szlovének Szövetsége támogatja.

Apátistvánfalván minden hónap második vasárnapján celebrál szlovén nyelven szentmisét a Dolenciből érkező lelkipásztor. Ilyenkor mindig a kórus énekli a liturgiai részeket, a templomi népénekeket. De részt vesznek a környék valamennyi anyanyelvű szentmiséjén, legyen az Szentgotthárdon, Felsőszölnökön, Szakonyfaluban vagy éppen Szlovéniában. Ilyenkor a karzatról, az orgona mellől szól az énekük, ám amikor valamilyen tematikus, karácsonyi, húsvéti koncertre hívják meg őket, akkor az oltár előtt, vagy éppen egy kápolna mellett, szabad téren lépnek közönség elé. A műsoruk ekkor is kizárólag egyházi darabokból áll, amelyeket gyakran négy szólamban adnak elő. Rendszeresen énekelnek zarándoklatok alkalmával a pusztacsatári kápolnánál, és énekük mindig hallható az évente más-más helyszínen megrendezett, horvát, német, szlovén nemzetiségi szentmisén. (Ez az idén Felsőcsatáron lett volna, de sajnos a vírusveszély miatt elmaradt.)

Nem egy alkalommal hívták már őket esküvőre is. Bár testvérkapcsolatuk egyelőre nincs, a jelentősebb egyházi alkalmakon kölcsönösen kisegítik egymást a felsőcsatári templomi kórussal. Nem nehéz összecsiszolódni, hiszen a vezetőjük is, a dalkincsük is közös.

Amikor a kórust tíz évvel ezelőtt összeállították, törekedtek arra, hogy legalább a gyökerek Apátistvánfalvához kössenek minden énekest. Ezért a többség helybeli és szlovén anyanyelvű, nagy részük korábban a helyi asszonykórusban énekelt. Az átlagéletkor nem túl alacsony. Szívesen vennék, ha több fiatal csatlakozna hozzájuk, hiszen néhány év múlva már szükség lesz a frissítésre. Ám sajnos nehéz őket bevonzani, pedig a nyelvet, a kultúrát csak úgy lehet átörökíteni, ha azt a fiatalok is akarják.

Augusztusban a pusztacsatári zarándoklatra készül a kórus, és egy litánián is énekelnek a balázsfalui kápolnánál. Szeptemberben pedig az Országos Szlovén Önkormányzat tervez ünnepi szentmisét, amikor felavatják a temetőben a régi sírkövekből felállított emlékfalat. A kórus azt tervezi, hogy ebből az alkalomból ünneplik meg a júliusban elmaradt tizedik születésnapot.