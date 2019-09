Szoborsor a kultúrháznál – Tőke Imrére emlékezik Nagytilaj

Nyolcadszor találkoztak a nagytilaji elszármazottak, idén szobrok avatására is alkalom volt az összejövetel: Tőke Imre faragásai kerültek a kultúrház elé.

– Művész volt Imre bácsi, de nem tetszene neki, ha ezt hallaná. Népművész, mennyivel mást jelent ez a szó, azt az alkotót, aki jártas az élet mindennapjaiban – méltatta Tőke Imrét V. Németh Zsolt, kiemelkedő nemzeti értékek felügyeletéért felelős miniszteri biztos, a térség országgyűlési képviselője a szombaton tartott avatón. Tőke Imre szobrai olyanok, mint ő maga – fogalmazott. Fával dolgozott Tőke Imre: nem kerámiával, nem kővel, nem fémmel, hanem valaha élt, szerves anyagból alkotott. Ennek kapcsán az idős fák és az idősödő emberek párhuzamáról is beszélt köszöntőjében V. Németh Zsolt: bennük van a bölcsesség. Aztán az idős fa alkotásban, Tőke Imre munkáiban él tovább.

– Láthatjuk a szobrokon az alkotó lelkét, hosszasabban nézve pedig magunkra ismerhetünk – méltatta a kultúrház elé állított négy alkotást. Azt kívánta a nagytilajiaknak, hogy Tőke Imre emlékezete is erősítse a falu karakterét, ahogy Nagy Gáspár költő és Szent Márton emléke is. Joó László ötlete volt az emlékezés, hungarikum pályázaton nyertek forrást a nagytilajiak, hogy köztérre kerüljenek Tőke Imre faszobrai és emléktáblát is tettek a kultúrházhoz – mutatta Horváthné Kántor Klára polgármester. Déri Péter plébános kért áldást a szobrokra és a nagytilajiakra is. Arról beszélt, hogy törekedni kell az egymás iránti jóakaratra, erre pedig emlékeztetőkre van szükség – mint amilyen Tőke Imre emléktáblája.

Tőke Imre a Vas megyei Alsóújlakon született 1927. november 4-én, később Nagytilajon élt, őserejű, egy- és többalakos szobraival vált ismertté. Rendszeresen szerepelt országos bemutatókon, 1975-ben arany, 1977-ben nívódíjat kapott. A Néprajzi Múzeum és a Naiv Művészek Múzeuma rendszeresen vásárolta alkotásait. A Népművészet Mestere kitüntetést fafaragó tudásáért 1979-ben kapta meg. 1996-ban hunyt el, emlékét immár Nagytilaj is köztéri szobrokkal őrzi.