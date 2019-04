Szociopoly – mire elég egy havi családi pótlék, segély?

Bass László szociológus, az ELTE Társadalomtudományi Karának oktatója vezette tegnap az általa kitalált Szociopoly nevű, mélyszegénységre érzékenyítő társasjátékot a Vas Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házban (CSEÖH).

2010-ben készítette a játékot, azóta mintegy háromszáz alkalommal hívták moderátornak különböző közösségekbe, iskolákba, felnőttekhez és gyerekekhez az alkotóját, Bass Lászlót. Szombathelyen tegnap debütált a szemléletformáló Szociopoly. Kitalálója elmondta, gyakrabban invitálják Kelet-Magyarországra, ritkábban az ország „elégedettebb, boldogabb” nyugati felébe. Nem mintha itt nem létezne szegénység, és nem élnének emberek nehéz helyzetben, de kevésbé jellemző az ezzel való mindennapos szembesülés.

Tegnap a saját bőrükön tapasztalták meg a mélyszegénységgel együtt járó napi problémákat a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat családsegítésben és gyermekjóléti területen dolgozó szociá­lis munkásai és önkormányzati alkalmazottak – délelőtt ők társasjátékoztak családokat alkotva, négyfős csapatokban. A délutáni foglalkozáson a Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft. hajléktalan­ellátásban dolgozó szociális munkásai vettek részt. Mindnyájan érintkeznek olyan emberekkel, akik átmenetileg vagy tartósan nehéz anyagi körülmények között élnek.

A játék egyszerű, a Gazdálkodj okosan! fordítottja, amelyben segélyekből, családi pótlékból, gyesből, alkalmi és közmunkából kell kitartani a hónap végéig – olyan bevételekkel és kiadásokkal gazdálkodni, amelyek a leszakadó társadalmi csoportokhoz tartozó családoknál mindennaposak. – Nagyon kevés pénzből kell túlélni egy hónapot. A játék elején a csapatok (családok) munka nélkül vannak, és mindenki megkapja a ma Magyarországon elérhető támogatásokat. Nevelhetnek egy vagy több gyereket – így gyeshez, családi pótlékhoz juthatnak, ami néhány tízezer forintot jelent.

A segély (foglalkozást helyettesítő támogatás) újabb 22 800 forint – egy család három gyerekkel tehát alig százezer forinttal vág neki egy hónapnak. Emellett valahogy munkát kell szerezniük, ritkán valódi munkához is juthatnak, de nagyon szűkös az állás­piac, ha valaki iskolázatlan és hátrányos helyzetű régióban él. Sokszor akadályba ütközik az alkalmi munka szerzése is, közben ennivalót kell venni, villanyszámlát fizetni, mert ha nem teszik meg, és áram híján maradnak, megromolhat az élelmiszerük, megbetegedhetnek a hidegben. Pénzbe kerül a gyerekek iskoláztatása, a közlekedés, a ruházkodás, az orvos is, és ha bármi történik a családban, a gyerekekkel, adódhatnak pluszköltségek – magyarázta a társasjáték lényegét a moderátor.

Előfordult, hogy a csapatok a hónap közepére egy fillér nélkül maradnak. Kihívást jelentett nekik, hogy honnan, kitől tudnak pénzt szerezni, kölcsönkérni. A tábla körül a szomszédaik ültek, akik nem mindig tudtak, akartak kölcsönadni. Végső lehetőségként maradt az uzsorás, akivel ha boltolni kezdett valaki, abból nehezen tudott kikeveredni. A csapatban, dobókockával játszott Szociopolyban a véletlen hozta, hogy az egyes játékmezőkön milyen döntési helyzetbe került egy-egy család. Konfliktusok is keletkeztek, például az adódó munkalehe­tőséggel kapcsolatban: a vállalkozó megkérdezte, hogy feketén akar-e dolgozni a családtag, mert akkor többet fizet, vagy legálisan a bejelentett alacsonyabb bérért. Különböző szempontok, érvek vetődtek fel. Az elején mindenkit a győzni akarás motivált, hogy megmutassák, ki lehet jönni a pénzből, csak okosan kell spórolni. Aztán ráeszméltek: a megszokottól eltérő keretrendszerben képtelenség okosan dönteni, és fontosabbá vált, hogy megértsék a problémákat és a helyzeteket.

Bass László azt mondja, nem lenne reális elvárás, hogy egy korábban intoleráns résztvevő a játék hatására szolidárissá váljon, de az élmények erősek, akár évek múlva is emlékszik mindenki az átélt helyzetekre. Akik pedig kapcsolatban vannak hasonló élethelyzetű emberekkel, jobban átérzik, mennyire frusztráló, ha valakinek kevés pénze van.

A szemléletformáló társas­játék jól illeszkedett a tegnap kezdődött Szociális Hét programsorába. Tegnap a Don Bosco Szalézi Rendházban társadalmi befogadást segítő esélyegyenlőségi rendezvényt szerveztek; Az utca arcai címmel Vass Péter Bexternek nyílt fotókiállítása, Rábahídvégen bölcsődei szakdolgozók érzékenyítése zajlott, a CSEÖH Óperint utcai épületében pedig a Hogyan segítsünk másokon? című rajzpályázatra beérkezett alkotásokból nyílt kiállítás.