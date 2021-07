Szombathely 300: lesz olyan beruházás, amely még az idén elindulhat

A következő, 2021–2027-es uniós fejlesztési ciklusban Vas megyének 472 milliárd forint jut majd, és ebből több mint 329,2 milliárd forintot Szombathely kap meg – jelentette be múlt hétfőn Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter és Hende Csaba, az Országgyűlés alelnöke, Szombathely és a térség országgyűlési képviselője. A bejelentés hátteréről érdeklődtünk.

Gulyás Gergely, a Vas megyéhez első parlamenti képviselői mandátuma óta szorosan kötődő miniszter lapunk kérdésére megerősítette, hogy az előző ciklussal együtt Szombathely fejlődését több mint 500 milliárd forintos fejlesztési összeg támogatja.

A 2021–2027-közötti, európai uniós fejlesztési időszakban is biztosítja a magyar költségvetés a tervek megvalósításához szükséges forrásokat. A beruházások megvalósításának üteme a projektek tervezési, előkészítési állapotától függ, szerinte biztosan lesz olyan beruházás, amely még az idén elindulhat.

A sajtótájékoztatón említette, hogy nagyra értékeli Hende Csaba országgyűlési alelnök, Szombathely és térsége országgyűlési képviselője lobbitevékenységét. Kifejtené, pontosan mire gondolt?

– Évtizedek óta tiszteletreméltó erőfeszítéseket tesz a város érdekében. Most, amikor elég hangos az ellenzéki előválasztási „színjáték”, hivatalban lévő országgyűlési képviselőként Hende Csaba azon dolgozik, hogy Szombathely és térségének a következő hétéves fejlesztési programja a lehető leghatékonyabb legyen. Már miniszterként is hatalmas érdemeket szerzett abban, hogy Szombathely az előző fejlesztési ciklusban jelentős támogatásokat kapott. Több mint 208 milliárd forint volt az, ami a 2014–2020 közötti európai uniós költségvetési ciklusból forrásként, támogatásként Szombathelyre érkezett. Ezeket a forrásokat sikerült jól felhasználni, most azonban ennél is nagyobbat szeretnénk lépni. Hende Csabát ezután arról kérdeztük, hogy melyek lesznek ezek a nagy lépések. Vas megyébe a tervek szerint a 2020–2027 közötti költségvetési időszakban 472 milliárd forint érkezik, amelyből 329,2 milliárd forintot kifejezetten Szombathely megyei jogú város kap meg. Ez több mint 100 milliárd forinttal nagyobb összeg, mint az előző hét évben. Sőt, a megyei „top” pályázati keretben van egy 30 milliárd forintos elem, amely Vas megyét érintő turisztikai fejlesztéseket szolgál. Nincs külön nevesítve a felhasználás, tehát Szombathely még ebből a forrásból is részesülhet.

Közismert önről, és a sajtótájékoztatón beszélt is arról, hogy lokálpatriótaként is mennyire fontos önnek Szombathely és a térség felemelkedése. Elérte, hogy minden eddiginél nagyobb fejlesztési forrás álljon rendelkezésre. Ezután hogyan segíti tovább a tervezett projektek megvalósulását?

– Annak érdekében, hogy Szombathelyt versenyelőnyhöz juttassuk, létrehoztunk egy eddig példa nélkül álló szervezeti formát, egy koordinációs munkacsoportot, amelyben képviselteti magát Ágostházy Szabolcs európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkár, valamint a városvezetés és parlamenti alelnöki titkárságom is. Az együttműködés célja, hogy főként információkkal segítsük azt a folyamatot, amelynek során a város a mostani ciklusban a tervben szereplő több mint 300 milliárd forintot az utolsó fillérig megszerezhesse, és naprakészen le tudja hívni.

Kiemelne néhányat a tervezett fejlesztések közül?

– A legnagyobb, több mint 200 milliárd forintos költséggel tervezett beruházás a nagytérségi közlekedési rendszerek elérhetőségét szolgáló program, ami a várost elkerülő út megépítését, valamint a gyorsforgalmi összeköttetés megteremtését tartalmazza Kőszeg, illetve Körmend irányába. Konkrétan az M86, az M87, valamint a 87-89-es elkerülő megépítéséréről van szó. Emellett egyebek között a szombathelyi közösségi közlekedés infrastukturális és szervezeti hátterének fejlesztése, a fekvőbeteg-ellátás korszerűsítése is szerepel a tervekben, ez utóbbira 14 milliárd forint támogatás jut majd. Hadd ragadjam meg az alkalmat, hogy nem sokkal a Semmelweis-nap után ezúton is kifejezzem köszönetemet és elismerésemet Szombathely és egész Vas megye egészségügyi dolgozóinak a koronavírus-járványban tanúsított helytállásukért.

Kiemelt képen: Hende Csaba és Gulyás Gergely jelentős vasi fejlesztésekről