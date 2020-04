Szombathely belvárosában is találtak már kidobott nyuszit

Még mindig sokan vásárolnak nyulat húsvétra, hogy aztán néhány hét múlva magára hagyják az állatot. Pedig a kis rágcsáló is évekre szóló felelősség.

Minden évben húsvét után körülbelül két hónapig gyakori, hogy kóbor nyuszikról érkeznek a bejelentések az állatvédőkhöz – tudtuk meg Vértesi Andreától, az Állatvédők Vasi Egyesületének elnökétől.

Az aranyos állat, ha megfelelő figyelmet, törődést kap, kézhez szoktatható, még szobatisztaságra is nevelhető. Megéri tehát a kitartás. Ahhoz pedig, hogy harmonikus legyen az „együttélés”, azt ajánlják, ne csak a ketrecben élje a nyuszi az életét, legyen egy házrész, egy szoba, ahol szabadon ugrálhat.

Sokan a legjobb szándékkal vágnak bele az állattartásba, de később aztán mégis feladják. Jönnek a nyaralások, a gyerek már kevésbé érdeklődik és ilyenkor szabadon engedik az állatot. Ez pedig a legrosszabb megoldás.

Volt már olyan eset, hogy végig kellett nézniük egy nyúl halálát, mert a türelmes próbálkozás ellenére sem tudták befogni. A legjobb, ha valaki ilyenkor elismeri, hogy hibázott, és segítséget kér – mondta Vértesi Andrea. Mindig megoldják valahogy az állat elhelyezését.

Az, hogy melyik évben mennyi nyuszi kerül hozzájuk, az teljesen változó, van hogy irreálisan magas számot hoz a „szezon”, van hogy kevesebbet. Most még kitart a kezdeti lelkesedés, nem sok az ilyen megkeresés, és remélik, hogy ez így is marad.

Az emberek most sok időt töltenek otthon, talán így több figyelem jut az új házi kedvencekre is, akiknek így több esélyük van bebizonyítani, milyen kedves és vicces társai is lehetnek az embernek, megfelelő körülmények között.

A nyúl érzékeny. Nem mindegy, mit etetünk vele, milyen körülmények között tartjuk, a körmét és fogait vágatni kell, oltatni kell, mert különben már egy szúnyogcsípéstől is halálos betegséget kaphatnak.

A tartásához egy nagy méretű, legalább 140×60 centiméter nagyságú ketrec kell, szükség van még alomtálcára, odúra, ahová elbújhat, szénatartóra, etető- és itatótálra. Az alapvető tápláléka a széna, ennek mindig kell előtte lennie, de emellé vennünk kell még nyúltápot is. Zöldségeket és gyümölcsöket hetente 1-2 alkalommal ehet.

Ha odafigyelünk, 8-10 évig is társunk lehet az aranyos rágcsáló.