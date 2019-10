Szombathely dicső korszakát mutatja be a Savaria Múzeum

A Savaria Múzeumban a KÉP–TÉR sorozat harmadik tárlata Aranykor címmel már látogatható.

Az új kiállítás az Aranykor címet kapta, a város történelmét mutatja be 1870-től 1930-ig. Az érdeklődők a különböző épületekről, parkokról, a korabeli politikai helyzetről és a város lakosságáról is kaphatnak információt, mindezt látványosan illusztrálva. Rengeteg fénykép, a Magyar Nemzeti Filmarchívum fi lmhíradói és korabeli újságok idézetei is színesítik. Dr. Puskás Tivadar polgármester a megnyitón azt mondta, nagyon örül, hogy egy ilyen kiállítás áll a szombathelyiek rendelkezésére.

Úgy fogalmazott: – Ha nem becsüljük a múltunkat, a jelenben sem alkothatunk maradandót. Dr. Katona Attila, az ELTE SEK tanszékvezető egyetemi docense megnyitó beszédében hangsúlyozta, a tárlat a város első aranykorát mutatja be, a második a hatvanas években kezdődött. Bár ezt a kifejezést az utókor aggatja különböző időszakokra, véleménye szerint Szombathely most éli a harmadik aranykorát.