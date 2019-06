Szombathely kiemelt figyelmet kap a Múzeumok éjszakáján

Június 22-én a megyeszékhelyen több nyitott helyszín is várja az érdeklődőket a Múzeumok éjszakáján. Ezúttal Szombathely az országos kezdeményezés kiemelt helyszíne.

A Múzeumok éjszakáját 17. alkalommal rendezik meg Magyarországon, ezúttal is a Szent Iván-éjhez, az év legrövidebb éjszakájához kapcsolódva. Az idei rendezvény témája az utazás és a digitalizáció lesz. Ez már az ötödik év, hogy egy-egy vidéki helyszín kiemelt figyelmet kap az országos rendezvényen. Most Szombathely következik.

Az esemény beharangozó sajtótájékoztatóján – amelyre Budapestről is érkeztek újságírók – Kassai Hajnal, az Emmi múzeumi főosztályvezetője elmondta: a „főváros” keresése közben több szempontot is figyelembe vesznek. Az elmúlt évek látogatószámát, a helyi intézmények fejlődését is figyelik. Így esett a választás a vasi megyeszékhelyre.

Dr Puskás Tivadar polgármester Szombathely bemutatása mellett felhívta a figyelmet arra is: fontos megismerni a múltat, hiszen ezáltal lehetünk boldogok a jelenben, és csak így van igazán jövőnk.

Fazekas Márta, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezető szakértője arról beszélt, a turizmus zászlóshajója Magyarországon jelenleg Budapest, de rá szeretnék irányítani a figyelmet a kisebb városokra, településekre is.

Csapláros Andrea, a Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum igazgatója elárulta: több helyszínen is új tárlatokkal találkozhatnak, és érdekes előadásokat hallgathatnak majd a résztvevők a Múzeumok éjszakáján, amikor a Savaria és a Smidt múzeum, az Iseum Savariense, a képtár, a levéltár, a zeneiskola, a Szombathelyi Törvényszék, a MÁV székház és a vasútállomás is izgalmas programokkal várja majd az érdeklődőket.