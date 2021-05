Szombathely közelében hozna létre farmot sérült fiataloknak az Arton Alapítvány

Nappali foglalkoztató létrehozását tervezi enyhe fogyatékkal élő fiatal felnőttek számára az Arton Alapítvány. Az ideális helyszínt is megtalálták, a megvásárlásához, felújításához azonban még nem gyűlt össze elegendő pénz.

Kozma Zoltán alapítót a terveikről kérdeztük. – Az Arton Alapítvány azért jött létre, hogy belevághassunk a közösségi foglalkoztató megteremtésébe. A munka mindnyájunknak fontos. A sérüléssel élőknek különösen: így tudnak hasznos tagjaivá válni a társadalomnak, önbecsülést szerezni. A farmon biodinamikus gazdálkodás folyik majd. Enyhe fogyatékkal élőket tudunk majd alkalmazni, akik önálló közlekedésre, némi irányítással munkavégzésre alkalmasak – mondja.

Az sem titok, hogy a létesítmény ötlete azért fogalmazódott meg benne, hogy 22 éves Áron fiuknak és a hozzá hasonló fiataloknak segítsenek. Feleségével Németországból, Ausztriából személyes tapasztalatuk is van arról, hogyan működik egy ilyen létesítmény. Írországban, ahol majdnem két évig éltek, Áron egy hasonló intézményben dolgozott.

Kiszemelt helye is van a leendő farmnak a megyeszékhelyhez közel. Az már most látszik, hogy a felújítás legalább 120 millió forintos nagyságrendű, miután ez megtörténik, tudják működtetni a rendszert. Most a több mint 5 ezer négyzetméternyi terület megvásárlásához kérnek támogatást.

– Első lépésként azon dolgozunk, hogy összejöjjön a pénz. Jó visszajelzéseket kaptunk, nagyvállalatokkal, kisebb cégekkel is tárgyaltam, többen a támogatásukról biztosítottak, de a cégek sincsenek könnyű helyzetben, a járvány megtépázta a működésüket. Pályázatot adtunk be a hét elején, és várjuk cégek és magánszemélyek adományait is, akik szívesen hozzájárulnának anyagiakkal egy ilyen tevékenységhez.

Konkrét terveikről is beszámolt: a farmon biotermékeket szeretnének előállítani, baromfit és néhány juhot is tartanának. Egyszerű kézműves tevékenységeket is végeznének a fiatalok: gyertyaöntést, festést, cégeknek bedolgozást. A farm terményeit értékesítené az alapítvány, akár helyben is. Állatsimogatót és tanösvényt terveznek, ami a falusi gazdálkodást mutatja be gyerekeknek, felnőtteknek. Ezenkívül kávézót, ahol kiszolgálják a közönséget.

A pajtarészben művészeti tevékenységet terveznek, workshopokat, koncerteket. Hétfőtől péntekig nappali foglalkoztatóként működne a hely, hétvégeken vendégeket fogadna, ami a foglalkoztató fenntartásához folyamatos bevételt jelentene. Szívesen adnának vissza a befogadó falu közösségének is. Csak egy példa: felújítanák, karbantartanák a helyi játszóteret.

Kozma Zoltán nagyon bizakodó, és tele van ötletekkel. Aki egyetért céljaikkal, az alapítványt a következő számlaszámon támogathatja: Arton Alapítvány 10104789-57376800-01005008.