Szombathely mellett Bükön, Celldömölkön és Kőszegen is nyílt koripálya

Az igazi fagyos idő beköszöntével egyre több helyen hódolhatnak szenvedélyüknek a jégkorcsolyázás szerelmesei. Már mindenhol kinyitottak a jégpályák.

Szombathelyen már a hétvégén kinyitott a műjégpálya. Potyon­di Nikolettől, az üzemeltető Szo­va Zrt. sajtóreferensétől megtudtuk, mintegy 25 ezer korcsolyázni vágyót várnak a szezon alatt a létesítménybe. A 2018-19-es szezonban az óvodás és iskolás csoportokon kívül, illetve a jeges sportegyesületek játékosai nélkül 23 ezer látogató fordult meg a Műjégpályán. Programjaikat a Szombathelyi Szabadidősport Szövetség rendezi. A nyitóhétvégén a Játék határok nélkül a színes Mikulásokkal című programra várták az érdeklődőket, de a hagyományokhoz híven terveznek évbúcsúztató jéggálát, majd a farsangi időszakban jégkarnevált. Belépőjegyeik és bérleteik ára átlagosan 5 százalékkal emelkedett a tavalyi évhez képest.

Hétfőn, kedden és szerdán 7:00-13:30-ig tartanak nyitva, csütörtökön és pénteken a délelőtti turnus mellett 17:00-19:30-ig is várják a korcsolyázókat. Szombaton, vasár- és ünnepnapokon, illetve a téli szünetben 09:00-13:00 és 14:00-19:30 várják a sportolni vágyókat. A jégpályát azokban az időszakokban is használhatja a korcsolyázó közönség, amikor az óvodás és iskolás csoportok foglalkozásai zajlanak, az oktatás a pálya egy részén folyik csak. Fontos információ még, hogy a korcsolyaélezés-szolgáltatás a Műjégpályán a 2019-20-as szezonban szünetel.

Ezzel párhuzamosan épül egy egész évben használható jégcsarnok is a megyeszékhelyen, a munkálatokról annyit tudtunk meg, hogy az építkezés jövő év elején folytatódik a tereprendezési munkálatokkal, nyárra pedig már az épületgépészeti elemek kiépítését tervezik.

Szombathelyen a Fő téren is korcsolyázhatunk, az adventi vásár idejére a szervezők ismét nyitottak egy ideiglenes pályát, amit Szent Márton kártyával ingyen lehet használni.

Kőszegen is van lehetőség csúszkálni. Novembertől márciusig szombaton és vasárnap, ezen belül decemberben és januárban szombat délutánonként két alkalommal (15-től 17 óráig és 17.30-tól 19.30-ig), vasárnaponként pedig 15-tól 17-ig is kinyit a nagyközönség számára kőszegi jégpálya a Deák Ferenc utcában. Hetente tehát összesen három idősávban vehetik igénybe a korcsolya szerelmesei a jeget.

A szezonban sokszor rendezvények, tornák helyszíne a sátorborítású, 20×40 méteres jégpálya. Hét közben dél­előttönként óvodás, iskolás csoportok használják, délután pedig edzések zajlanak: a helyi jégkorongszakosztályon kívül Sopronból, Szombathelyről is érkeznek ide fiatalok. Soós Attila üzemeltetőtől megtudtuk még, a helyszínen büfé üzemel, és aki kori nélkül érkezik, az helyben kölcsönözhet is.

Bükfürdőn is lehet korcsolyázni, a Kristály Torony lábánál február 16-ig. Egy 150 négyzetméteres plasztiklapok­ból összeállított korcsolyapálya nyitotta meg kapuit. Ez nemcsak a korcsolya szerelmeseinek, hanem az adventi hangulatra vágyóknak is tökéletes kikapcsolódási lehetőséget nyújt. Az egyedi korcsolyapálya mellett felállított karácsonyi bódékban finomságok, forralt bor, puncs, bejgli és házi sütemények is kaphatóak. Korlátozott számban korcsolya bérlésére is van lehetőség.

Celldömölk központjában már másodízben nyitott ki a speciális, nagy sűrűségű műanyaggal borított koripálya, amely 280 négyzetméteres felülettel várja a sportág rajongóit. Délelőttönként a város óvodásai, iskolásai használhatják a pályát, míg délutánonként és esténként mindenki előtt nyitva áll, egészen január 12-éig.