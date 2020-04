Szombathely polgármestere videóban köszöni meg a lakók együttműködését

A védekezés első fázisa lezárult, az egészségügyet sikerült felkészíteni a legrosszabb helyzetre is, ezért a kormány úgy döntött: fokozatosan, szigorú körülmények között az élet újraindítható – mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtöki sajtótájékoztatóján, ahol ismertette a kijárási korlátozásokra vonatkozó változások részleteit.

Május 4-étől a második a szakaszba lépünk, az idősek számára bevezetett korlátozások továbbra is érvényben vannak. A kórházakból kijövő betegeket és az idősotthonok lakóit kötelezően tesztelni kell. Mindenki viseljen maszkot és tartsa be a 1,5 méteres távolságot. Marad az ingyenes parkolás az egész országban.

Dr. Nemény András köszönetét fejezi ki a város lakóinak az eddigi sikeres együttműködésért, ami hozzájárult ahhoz is, hogy az országban Vas megyében a legkevesebb az igazolt koronavírus-fertőzöttek száma. A polgármester ismertette az új intézkedéseket és továbbra is arra kéri Szombathely polgárait, hogy a korábbihoz hasonló hozzáállással, együtt, sikeresen vészeljük át ezt a nehéz helyzetet.

Ezen kívül a közelgő anyák napja kapcsán is a biztonsági előírások betartására hívja fel a figyelmet és arra, hogy a szeretet másfél méteren túl is ugyanolyan erős, sőt talán erősebb, mert most így tudunk vigyázni egymásra.