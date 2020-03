Szombathely több városrészében is közös tapsolással tisztelegtek (Videókkal)

Így szólt a taps a vasi megyeszékhelyen:

Szombaton számoltunk be róla, hogy Celldömölkön közös tapsolással rótták le az emberek a tiszteletüket.

A kezdeményezés arról szól, hogy ezzel a gesztussal igyekeznek megköszönni azoknak a dolgozóknak a munkáját, akiknek a jelenleg kialakult helyzet ellenére is nap mint nap helyt kell állniuk. A taps azoknak is szólt, akik megértették a kormány intézkedését, és szabadidejüket otthon töltötték, ezzel is lassítva a vírus terjedését.

Szombathely több városrészében is szerveztek hasonló eseményt. Két helyszínen is jártunk, ahol videókat készítettünk. Az ilyen kezdeményezéseknek összetartó ereje van, amik formálják a közösséget, és ebben a nehéz helyzetben erre nagyobb szükség van, mint bármikor máskor.

Így hangzott a taps Oladon:

Így pedig a Derkovits-lakótelepen: