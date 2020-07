Szombathelyi jégcsarnok: még várják a felajánlásokat

A sajtó részvételével helyszínbejárást tartottak tegnap az épülő fedett jégcsarnokban. Nem tudni, mikor készül el.

A létesítmény alapkövét 2017 decemberében rakták le, és az első ütem kivitelezése tavaly be is fejeződött. Dr. Horváth Attila sportért is felelős alpolgármester örömmel számolt be, hogy két hónappal ezelőtti megkeresése nyomán a vállalkozóktól 220 millió taofelajánlás érkezett. Jó hír, hogy jogszabályi változás miatt a teljes beruházás – városi önerő nélkül – megvalósítható céges adófelajánlásból.

Ezért a városvezetés úgy döntött, él a lehetőséggel, s nem a város költségvetéséből, hanem taoforrásból próbálja befejezni az építkezést. Hogy mikor, arra az alpolgármester azt válaszolta: nem fognak kapkodni, attól kezdve, hogy a még szükséges 350 millió forint összegyűlik, még 8-9 hónapra van szükségük a kivitelezőknek.

Zelevics Ferenc, a Szombathelyi Pingvinek Jégkorong Klub elnöke mutatta be a 2,7 milliárd forintos beruházást. Ismertette azt az egyedülálló technikát, mellyel a jégfelületet alátemperálják, így nem következhet be a hideg miatti deformálódás. Az öltözőkön kívül belső konditermek és egy tágas rendezvénytér is helyet kap. A csarnok 480 néző befogadására lesz képes, de a szerkezet további bővítésre alkalmas.