Szombathelyi médiaközpont: tanácsok 500 ezerért?

Közérdekű adatigényléssel fordult a Szombathelyi Médiaközpont NKft-hez dr. Szendrő-Németh Tamás, miután megtudta: az egyik online portál főszerkesztője ott dolgozik.

A szombathelyi médiaközpontnál dolgozik, fizetésért – ezt dr. Szendrő-Németh Tamás kérdésére erősítette meg Farkas Balázs, az Ungár Péter országgyűlési képviselő (LMP) érdekeltségébe tartozó szombathelyi cég egyik tulajdonosa és ügyvezetője, egyben a vállalkozás által kiadott online portál főszerkesztője. A hírt tegnap tette közzé videóüzenetében a civil blogger, aki ezúttal a Szombathelyi Médiaközpont NKft. ügyeit vette górcső alá.

A civil aktivista kérdéseivel az önkormányzati céghez fordult és közérdekű adatigénylés során kérte kiadni a Farkas Balázzsal megkötött szerződés másolatát. A blogger videóüzenetében utalt rá, arra szeretne választ kapni: igaz-e, hogy november óta havonta 500 ezer forintért, kötetlen munkaidőben, tanácsadóként dolgozik az online portál főszerkesztője a médiaközpontnál? Az ügyvédként praktizáló civil aktivista azt a kérdést is feszegette: Farkas Balázs az önkormányzati cégnél nem jut-e olyan belső információkhoz – ezáltal pedig versenyelőnyhöz –, amiket lapjában felhasználhat?

Azt már a Vas Népe szúrta ki, hogy az érintett online portál január 23-án megosztotta a Szombathelyi Televízió által közvetített január 22-ei rendkívüli közgyűlés felvételének egy részletét, amikor Melega Miklós képviselő (Fidesz-KDNP) felszólalása mellett hallható dr. Takácsné dr. Tenki Mária képviselő (Fidesz-KDNP) is. A videófelvételen ugyan látszik, hogy az az SZTV felvétele, a portál a cikkében azonban erre nem utalt. Mint ahogy arra sem, hogy milyen módon jutott az önkormányzati televízió felvételéhez. Az ügyben megkerestük Farkas Balázst is, aki válaszában leírta, hogy az SZTV-s közvetítés megtalálható az önkormányzati médium Youtube csatornáján. Az mindenki számára ingyen hozzáférhető. A videót pedig egy online alkalmazással osztotta tovább a portál, és miután azt nem birtokolják, ebből adódóan azért nem is fizettek.

Utánanéztünk, és a Szombathelyi Televízió impresszumában a következőt találtuk:

„Az sztv.hu adatbázisait illetően mindenfajta felhasználási jogosultság engedélyezése a Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft-t illeti.”

Így újból Farkas Balázshoz fordulunk, kapott-e engedélyt a videó használatára.

Dr. Szendrő-Németh Tamás videóüzenetében azt is megkérdezte: ki szivárogtatta ki bal- és jobboldalnak a Halmágyi Miklós körüli ügyeket? Ki akar Halmágyi Miklós helyére kerülni, ha esetleg az ügyvezetőt menesztik? – fogalmazott.

Ismert, a Vas Népe számolt be elsőként arról, hogy a Szombathelyi Médiaközpont NKft. felügyelőbizottsága januári vizsgálata során három gyanús esetet tárt fel, amelyekről Halmágyi Miklós ügyvezetőt is megkérdezték. Ezek között szerepelt egy téves céges bankkártya használat, ami során az ügyvezető egy temetkezési szolgáltatónál fizetett. Emellett két szállodai számla hátterét is vizsgálták. Cikkünk megjelenése után dr. Nemény András polgármester soron kívüli belső ellenőrzési vizsgálatot rendelt el az önkormányzati cégnél. Szerdán kérdéseket küldtünk a városháza kommunikációs vezetőjéhez azzal kapcsolatban, hogy a belső ellenőrzési vizsgálat hol tart, és annak során milyen időtartamra vonatkozóan mit, miket ellenőriznek. Azonban lapzártánkig nem kaptunk választ.

Korábban írtuk a témával kapcsolatban:

A rendőrségre egyelőre nem érkezett feljelentés a médiaközpont-ügyben

Ungár Péter beszélt a buszokról és a médiaközpont országos botrányáról

Nemény András polgármester soron kívüli belső vizsgálatot rendelt el a médiaközpont ügyében

Médiaközpont-vizsgálata: aggályos bankkártyahasználatról és szállodai számlákról ír a jelentés