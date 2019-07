Szombathelyi művészetisek jártak a Művészetek Völgyében

Zajlik a Művészetek Völgye Fesztivál, méghozzá aktív Vas megyei közreműködéssel. A Holdra szálltak a Szombathelyi Művészeti Szakgimnázium diákjai, miközben a MANK rendkívüli műgyűjtő játékának is van „vasi állomása”.

Délibábbal érkezett w. Horváth Tibor Taliándörögdre. A MANK – Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. meghívására készítette el a performer a legújabb installációját, amely egy játék része lett.

A játék lényege a rendhagyó műgyűjtés. Nem klasszikusokat kell gyűjteni és nem is az alkotások fizikai birtoklása a lényeg, hanem az élmény. Gyakorlatilag egy online leltár készül. Ugyanis a kortárs művészet legfrissebb alkotásai, köztük a szentgotthárdi-szombathelyi alkotóé, szerte a Művészetek Völgye Fesztivál területén kaptak helyet.

A játékosok feladata, hogy megkeressék a művészeti alkotásokat a részt vevő udvarokban, szelfizni kell azokkal, a fotót pedig valamelyik közösségi oldalra kell feltölteni mintegy „bizonyítékként”. Július 28-áig tart a játék, vagyis még sok-sok fotó készülhet w. Horváth Tibor munkájával is. Ami pedig a Délibáb nevet kapta és egy taliándörögdi udvarban építette fel.

Szerszámok, ásó, kapa és talicska alkotják az együttest. Nem újak, kiszolgált, munkában megkopott darabok. Mind a három hatalmas rózsaszín rugókon – de persze nem csak ennyi. – A Délibáb egy performatív tárgyegyüttes. A szerszámok célja az, hogy eszközök legyenek. Az emberrel és földdel összeizzadt tárgyak most ebből a fizikai kapcsolatból végleg kiszakadnak. Kioltják céljukat, átlényegülésük univerzális jelentőségű – fogalmazta meg w. Horváth Tibor.

Áthelyezte, felemelte a hétköznapi eszközöket. – Most már könnyedén derengenek a horizont felett, ismételve mozgásuk rezgéseit. Még egy utolsó könnyed munkára felkínálják magukat, hogy egy közös emlékben koncentrálják a univerzum építésének aktusát, így mesélve nekünk a munka természetéről, önmaguk mementójáról, és a végtelen nevetségesen véges természetéről. Van, hogy az egész csak délibáb – részletezte.

Az installációval a Szombathelyi Művészeti Szakgimnázium diákjai is fotózkodtak – de ők nem csak ezért érkeztek a nagyszabású fesztiválra –, árulta el Tibor, már mint a művészetisek tanára. A Szombathelyi Művészeti Szakgimnázium több diákja egy, az országos művészeti középiskolákat összehívó táborban vett részt. A mozgókép- és animációkészítő szakos, valamint zenész diákok Tihanyban dolgoztak július első felében, ennek a folytatása, hogy Vigántpetenden és Kapolcson találkoznak az ország művészeti szakgimnáziumai.

– Mi ezen projekt ideje alatt egyrészt a zenész diákjainkkal fellépéseket vállaltunk, másrészt szakokon átívelő projektként performansz workshopot tartottam Víg e petend? címmel – számolt be w. Horváth Tibor. Vágvölgyi András is közreműködött, a filmszakos művészetisek filmjeit vetítette. Aztán előadták a diákokkal a Holdra szállás 50. évfordulóját is megidéző, zenés, interaktív performanszot.

Így került többszörösen is a Művészetek Völgyébe Szombathely, Vas megye kortárs képző-, illetve összművészete.