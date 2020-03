Szombathelyi piacfelújítás: az árusok sátorban kínálhatják portékáikat

Jövő csütörtökig kell a piacfelújítás által érintett területekről kiköltözniük a bérlőknek. Hétfőn állítják fel azt a sátrat, ahol a jövőben kínálják portékáikat az árusok. A piac nem zár be a beruházás idején.

Várhatóan április elején kezdődhet a szombathelyi vásárcsarnok átépítése és felújítása. A beruházás mintegy 1,8 milliárd forintra rúg: ezt 1 milliárd 440 millió forint TOP-os forrásból és 355 millió forint önkormányzati saját erőből fedezik. A munkálatok két ütemben valósulnak meg: először az első csarnok „fejrészében” és a második csarnokban zajlik beruházás, a következő ütemben pedig az első csarnokrész átépítése történik.

A bérlőknek jövő csütörtökig kell átköltözniük új helyükre. Így az iparcikk-kereskedők egy 20×30 méteres sátorban kapnak helyet, amit az egykori szabadtéri piacon állítanak fel hétfőtől – tudtuk meg Polákovics Marietta igazgatótól. Hozzátette: a zöldség- és gyümölcs-kereskedők a másodikból az első csarnokba költöznek át. Hangsúlyozta: a bérlők együttműködőek, a közös cél – egy szebb piac kialakítása – közös érdek, így elfogadták, hogy kisebb területen árusíthatnak a beruházás idején.

– A közgyűlés még 2017-ben határozott arról, hogy a beruházással együtt járó, várható kellemetlenségek miatt a bérlőknek az önkormányzat nem ad bérleti díj-kedvezményt, hanem 2021. december 31-éig nem módosítja a díj mértékét – mondta el Polákovics Marietta. Az igazgató hozzáfűzte: az átmeneti időszakban minden bérlő számára találtak helyet, és arra törekszenek, hogy a napijeggyel árusító termelőket is el tudják helyezni.

Arra is felhívta a figyelmet: a beruházás első ütemében az első csarnok elülső és két oldalsó bejárata zárva lesz, oda csak a két hátsó bejáraton keresztül lehet majd bemenni. A katasztrófavédelemmel és az érintett szakhatóságokkal is egyeztettek, így például a vásárcsarnok kiürítési tervét is aktualizálták. A piaci mosdók sem lesznek elérhetők, e célból két konténert helyeznek el a komplexum északi oldalán. Az irodák szintén új helyre költöznek.

Az igazgató kérdésünkre szólt arról is: céljuk az, hogy az építkezés miatt ne csökkenjen a vásárcsarnok forgalma. Új kezdeményezésekkel kívánják megszólítani a vásárlóközönséget: honlapot indítanak és főzőshow-t is terveznek. A remények szerint 2021. április 1-jén már a felújított vásárcsarnok fogadja a vásárlókat – tudtuk meg Polákovics Mariettától.

Az önkormányzattól dr. Károlyi Ákos jegyző tájékoztatta lapunkat a beruházás további részleteiről.

Megtudtuk: még nem zárult le a piacfelújításra kiírt közbeszerzési eljárás. A beérkezett ajánlatok elbírálása megtörtént, az eljárás eredményes volt, a nyertes ajánlattevő pedig az Inter-Alp Építőipari és Szolgáltató Kft.

„A vonatkozó jogszabályi előírások alapján jelenleg szerződéskötési moratórium van az eljárásban, amely határidő március 9-én jár le, tehát a szerződést legkorábban 2020. március 10. napjától lehet kötni.” – fogalmazott a jegyző, aki hozzátette: „a szerződéskötés időpontját a felek közösen határozzák meg.”

A beruházást a kivitelezési szerződés aláírását követő 12 hónapon belül kell megvalósítani. Ez a többi között tartalmazza a homlokzat, a kiszolgáló helyiségek és az árusító terek megújítását, a fejépület funkcionális és építészeti tisztázását, a villamos és gépészeti rendszer korszerűsítését, az akadálymentesítést, a kültéri árusítás fejlesztését, a hátsó csarnokban a padozat és a belső üzletek kialakítását, továbbá annak első csarnokkal történő egybeépítését is – tájékoztatott dr. Károlyi Ákos.