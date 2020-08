Szombathelyi repülőnap, ahol még a Bulldog is repült (Fotógalériával)

Szombaton és vasárnap ismét repülőgépektől volt hangos Szombathely környéke, bár a járványhelyzet miatt csak kisebb lehetett a rendezvény, de így is rengeteg érdekességet láthatott az, aki kilátogatott a szombathelyi repülőtérre.

Repülni több típussal is lehetett, a vitorlázó gépektől, az Egyesült Államokban nagyon népszerű Cessnán keresztül a műrepülőgépig nagyon széles volt a választék. Sokan keresték a gyrokoptert is, ami a látszat ellenére nem helikopter, hanem egy forgószárnyas repülőgép. Nemcsak helyi repülőgépek voltak, hanem Fertőszentmiklósról és Bajáról is érkeztek meghívottak.

Harami Mátyás, a Szombathelyi Repülőklub alelnöke és a repülőnap szervezője elmondta, hogy a klub mostani családi nyílt napjára is hívtak olyan résztvevőket, akiket nem minden nap láthat a közönség. A leglátványosabb repülő – és egyben legélvezetesebb is annak, aki kipróbálta -, egy SK-61 Bulldog nevű katonai kiképzőgép volt. A háromüléses, annak idején a svéd légierőnek készült gép nemcsak sétarepülésre alkalmas, de műrepülni is lehet vele, aki bírja az ilyet, pörögve-forogva szelhette az eget. Sokan éltek ezzel a lehetőséggel. A gépet utasként kipróbálta Bolfán Tamás és kisfia Bendegúz is, akik így nemcsak Szombathely látványát élvezhették a magasból, de egy nem mindennapi gép képességeinek a határait is feszegethették.

Kovács Attila, a Bulldog Aerobatics Team csapatfőnöke és egyben a repülő tulajdonosa elmondta, hogy mindenhol nagy sikere van a gépnek, Szombathelyen is jártak már, és nagyon örülnek, hogy újra itt lehetnek. A repülőgépet Bajáról hozták át, ahonnan a repülési idő mindössze egy óra volt Szombathelyig, míg autóval ugyanezt a távot a csapat többi tagja a felszerelésekkel majdnem négy óra alatt tette meg. Hozniuk kellett magukkal a benzint is, mivel ez a gép nem hagyományos autóbenzinnel, hanem ún. repbenzinnel üzemel, ami nagyon nagy tisztaságú és nagyon sok ólom is van benne. Ezt a típust nem minden repülőtéren lehet kapni, így utána a megfelelő szabályok betartásával kell a helyszínre szállítani, hogy a 200 lóerős boxermotoros gép üzemelni tudjon.

Bár idén a repülőnapok megszokott programjából a koncert kimaradt a járványhelyzet miatt, de a város egyik szórakozóhelyén afterpartyt rendeztek, ahol a sztárvendég a Groovehouse volt. A Szombathelyi Repülőklub már készül a 2021-es évi repülőnapra, a tervek szerint májusban újra nagyszabású rendezvény helyszíne lesz a repülőtér.